​Warum hat es keine bedeutenden Künstlerinnen gegeben? fragte vor über 50 Jahren in ihrem bahnbrechenden Beitrag mit dem gleichnamigen Titel die amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin. In den letzten Dekaden versuchten mehrere Intellektuelle Antworten zu geben. Das Buch „Lügen über meine Mutter“ von Daniela Dröscher beschreibt einen Lebensweg, der mit der Fragestellung von Nochlin eng verbunden ist. Die Wissenschaftliche Bibliothek präsentiert den Roman als Buch des Monats Februar.



Die kleine Erzählerin fühlt sich mit beiden Eltern verbunden. Manchmal erlebt sie die Mutter durch die Augen des Vaters und schämt sich für deren Übergewicht. Das Kind sieht zwar die erschöpfte Mutter, die zwischen neuen Diäten und der Betreuung von Kindern und Großmutter klarzukommen versucht, aber erst später, als erwachsene Frau, kann sie ihre Lage verstehen. In kurzen Kapiteln, die die Haupterzählung unterbrechen, reflektiert die erwachsene Autorin ihre Kindheit. „Das Narrativ ‚self-made-man‘ aber ist fatal“, schreibt sie über den Vater. „Denn die Karrieren dieser Männer und Väter basieren natürlich auf der Ausbeutung anderer Gruppen, die im höchsten Maße systemrelevant waren, aber nichts oder viel zu wenig verdienten: Mütter und Frauen“.



Die Autorin analysiert die Situation der Mutter: „Die wohlhabende oder auch nur finanziell unabhängige Frau stellt im Patriarchat eine Provokation dar (…) Ihre Potenz ist eine Gefahr für den männlichen Körper“. Damit steht Dröscher in der Tradition der Autorinnen, die sich mit den Fragen der Ausbildung und Berufstätigkeit der Frauen auseinandersetzten, beginnend mit den berühmten Essays „Ein Zimmer für sich allein“ und „Drei Guineen“ von Virginia Woolf.



Sie errichtete ein Denkmal für ihre in Stereotypen gefangene Mutter und wurde dafür für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022 nominiert. Damit ist ihr autobiografischer Roman eine der bestmöglichen Antworten auf die rhetorische Frage von Linda Nochlin, die das Patriarchat als System auf den Prüfstand stellt. Es ist ein Versuch, die Marginalisierung der Frau anhand einer bewegenden Lebensgeschichte anstatt durch Statistiken, Zahlen und Quoten zu erklären.



Daniela Dröscher liest am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, in der Wissenschaftlichen Bibliothek aus ihrem Buch. Die von Florian Valerius moderierte Vorstellung ist der Auftakt der feministischen Lesereihe „You gonna hear me roar“ – ein Projekt der Wissenschaftlichen Bibliothek, der städtischen Frauenbeauftragten Angelika Winter und des Jugendforums Trier.





