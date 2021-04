Die Nacht der Bücher-Schnitzeljagd

Page Content

​Am 29. April erscheint im Carlsen Verlag der Jugendbuch-Thriller Die Nacht der Acht von Philip Le Roy. Zum Erscheinen kooperiert der Verlag bundesweit mit 25 Buchblogger:innen, die in dieser Nacht in ihren Heimatstädten je zehn Exemplare des Buches verstecken. In einem der 250 Bücher befindet sich außerdem ein Carlsen-Buchgutschein über 250 Euro. In Trier wird Ivonne Ludwig die zehn Exemplare des Buches verstecken–dem Cover entsprechend verpackt in einer (kompostierbaren) Plastiktüte.



Ivonne Ludwig gehört zu den bekanntesten Buchblogger:innen Deutschlands und versorgt auf instagram.com/ivybooknerd ihre Follower:innen regelmäßig mit Buchtipps. Von Die Nacht der Acht zeigt sich die Bloggerin begeistert – ebenso wie von der Idee dieser „Bücherschnitzeljagd“. „Ich arbeite viel mit Verlagen zusammen und war auch schon bei einigen Aktionen dabei, doch an einer solchen oder ähnlichen Aktion habe ich bisher noch nicht teilgenommen,“ erklärt uns Ivy. „Ich denke, dass die Aktion ziemlich spannend werden kann bzw. sein wird. Nicht nur für diejenigen, die davon wissen und sich tatsächlich gezielt auf die Suche nach einem der Bücher machen, sondern auch für die Leute, die vielleicht zufällig ein Buch finden, es mitnehmen, den zugehörigen Umschlag finden und erst dann sehen, worum es eigentlich geht.“

Für die gezielten Sucher:innen gibt es am 29. April ab 18 Uhr auf Ivys Instagram-Kanal (@ivy​booknerd)​ dann auch Hinweise, wo genau in Trier sich das Suchen lohnt. Uns hat sie vorab verraten, dass man vor allem im Innenstadt-Bereich Ausschau halten sollte. Vielleicht findet sich ja das ein oder andere Versteck in Richtung Palastgarten? Wir werden sehen!



Generell erreicht die Online-Buch-Community in Trier natürlich nicht die gleichen Ausmaße, wie in größeren Städten. Aber auch hier haben sich bereits einige lesebegeisterten Menschen bei Ivy gemeldet und angekündigt, sich auf die Suche machen zu wollen. Gerade die Möglichkeit, einen 250 Euro Carlsen-Gutschein zu gewinnen, ist sicherlich auch ein nicht zu verachtender Anreiz.

Bookstagram, so nennt sich die Buch-Community bei Instagram, hat laut Ivy auch über solche Aktionen hinaus großes Potential sowohl Viel- als auch Wenig-Leser:innen zu erreichen. „Was mich damals dazu veranlasst hat, Teil der Online-Buch-Community zu werden, war einfach die Tatsache, dass ich in meinem näheren Umfeld keine Freund:innen hatte, die lesen. Und wenn man dann mal ein gutes Buch gelesen hat, sehnt man sich natürlich auch danach, mit jemandem darüber zu sprechen und zu diskutieren,“ so Ivy über ihren Weg zu Bookstagram und anderen digitalen Buch-Communities. Die Bloggerin erzählt außerdem, dass sie immer wieder Nachrichten von Menschen erreichen, die durch diese Community dazu inspiriert wurden, doch mal wieder zum Buch zu greifen. „Das ist wie Balsam für die Seele,“ erklärt sie. „Auch wenn die Buchwelt natürlich noch um einiges vielfältiger sein könnte, so hat sie sich in den letzten Jahren doch sehr stark weiterentwickelt und es ist wirklich schön zu sehen, dass es auch immer mehr jüngere Menschen gibt, die ihre Liebe zum Lesen entdecken und sich der Buch-Community anschließen.“



Über das Buch: Ein Haus, eine Nacht, acht Freunde –und das Motto des Abends: Wer sich erschreckt, muss trinken! Das haben sich die „Acht“, wie sich die Clique des Kunst-Lycées nennt, für ihren nächsten gemeinsamen Abend vorgenommen. Dieses Mal können sie die Nacht in der schicken Villa von Quentins Eltern verbringen, einsam und schwer zugänglich in den Bergen gelegen. Doch aus anfänglichem Grusel-Spaß wird schnell bitterer Ernst. Im Garten erscheinen beängstigende Gestalten, die Telefonleitung ist tot und jeglicher Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten. Dann verschwindet einer nach dem anderen. Keiner der „Acht“ scheint dem Horror der Nacht entkommen zu können.

Über den Autor: Mit seinem Debüt Pour Adultes Seulement gelang Philip Le Roy 1997 ein rasanter Aufstieg in der französischen Literaturszene. 2005 wurde der Autor und Szenarist mit dem „Grand Prix de Littérature Policière“ ausgezeichnet. Die Nacht der Acht (frz. Dans la Maison, 2019) ist sein erstes Jugendbuch.