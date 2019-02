Brass Against The Machine

Page Content

​​Die amerikanische Band Rage Against The Machine​ ist eine feste Größe in der Welt des (Alternative) Rock und Metal. Eine ganz besondere Coverband, die sich überwiegend, aber nicht ausschließlich, Rage Against The Machine Songs widmet, ist das Kollektiv Brass Against. Die Künstler rund um den Gitarristen Brad Hammonds haben es sich zur Aufgabe gemacht, Blechblasmusik mit klarer politischer Message zu machen. Richtig gehört: Rage Against The Machine Songs mit Blechbläsern.

Was sich im ersten Moment nach einer gewöhnungsbedürftigen Mischung anhört, überzeugt ab der ersten Sekunde. Während man die Originalsongs zwar unmissverständlich erkennt, geben die Blechbläser der Musik einen unerwarteten ​​​​Twist. Wer noch skeptisch ist, sollte dringend mal reinhören – oder sich Brass Against gleich Live in der Rockhal ansehen.

