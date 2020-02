Page Content

​Bombshell- Das Ende des Schweigens erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen die sich Gerechtigkeit verschaffen will. Konkret wollen sie die Wahrheit über Roger Ailes, den ehemaligen CEO von Fox News, ans Licht bringen. Sie kämpfen dabei gegen sexuelle Belästigung in einer von Männern dominierten Kultur. Der Film setzt dabei den Fokus auf das reale Gerichtsverfahren aus dem Jahr 2016 gegen Roger Ailes. Für Bombshell wurden rund 20 reale Frauen zu einer einzigen Figur verschmolzen. So können auch die Erlebnisse jener Betroffenen abgebildet werden, die eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben mussten.









​Der Regisseur Jay Roach ist eher durch seine Komödien, wie z.B. Qual der Wahl bekannt. Für dieses dramatische und wichtige Werk suchte er sich Unterstützung durch bekannte Schauspielerinnen, wie Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie.



Der Film bekam insgesamt gute Kritiken und war zudem für mehrere Oscars nominiert. Der Spiegel bewertet das Werk als "packendes Drama mit scharfem Humor."Der RND feiert den Film und die #MeToo-Bewegung als "Geschichte vom Sieg des weiblichen Geschlechts" und hebt hervor wie wichtig es sei diese widerwärtigen Ereignisse ans Licht zu bringen. Bombshell​ ist ohne Frage einer der besten Filme zu dieser Thematik.





In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche.



Foto: Wild Bunch