Biene Maja Uraufführung

​Seit Generationen fliegt sie durch die Kinderzimmer der Nation: Die berühmteste Biene der Welt und ihre Freund*innen von der Insektenwiese kennt wohl jedes Kind. Spätestens seit der Fernsehserie von 1975 und der animierten Neuauflage von 2010 ist die Biene Maja ein Star geworden – dabei wurde das neugierige kleine Insekt bereits 1912 von Waldemar Bonsels erfunden. Im Lottoforum auf dem Petrisberg kommt die Geschichte der kleinen



Die Biene Maja ist neugieriger als die meisten ihrer Artgenoss*innen – und so fliegt sie ohne Erlaubnis hinaus in die Welt, auf der Suche nach dem unbekannten Wesen „Mensch“. Dieser wurde ihr von ihrer Lehrerin Frau Kassandra als die Krone der Schöpfung angepriesen. Auf

ihrer Reise macht Maja aber ganz andere Erfahrungen: Der Mensch fängt Insekten, versprüht Gift und zerstört den Lebensraum der Tiere, die Maja unterwegs kennenlernt. Mit einigen freundet sie sich an, von anderen Tieren sollte sie sich als Biene lieber fernhalten. Denn dass es in der Natur auch gnadenlos zugehen kann, muss Maja am eigenen Leib erfahren. Als sie von den Hornissen gefangen genommen wird und mitbekommt, dass die angriffslustige Horde es sogar auf ihren heimatlichen Bienenstock abgesehen hat, wird es gefährlich. Doch Hilfe naht von unerwarteter Seite!



Regisseur und Autor Florian Burg macht aus der mehr als hundert Jahre alten Geschichte

einen witzigen und spannenden „Road-Movie“, bei dem ganz nebenbei viel Wissenswertes über Insekten vermittelt wird. Die neu komponierten Songs von Julia Reidenbach begeistern mit schmissigen Arrangements und pointierten Texten. Die Trierer Musikerin und

Komponistin wurde jüngst mit dem SILA-Award des Chorverbandes Rheinland-Pfalz für ihr Engagement in der Musikvermittlung ausgezeichnet.



Tickets für die Welt-Uraufführung, die vom 17. Juni bis 2. Juli im Lottoforum auf dem Trierer Petrisberg gespielt wird, gibt es unter www.ticket-regional.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Auch für die Schulvorstellungen gibt es noch freie Plätze; interessierte Einrichtungen können sich per Mail an info@tufa-trier.de anmelden. Alle Informationen zur Produktion finden sich auf der Sommerheckmeck-Website www.sommerheckmeck.de





Weltenentdeckerin nun in einer Musical-Uraufführung mit neuem Text von Florian Burg und Songs von Julia Reidenbach auf die Bühne. Mit dabei: Sechs professionelle Musical-Darsteller*innen und eine vierköpfige Live-Band.