​Unter dem Namen „Das geht!“ hat die Universität Trier in der Corona-Zeit ein umfassendes Angebot entwickelt, durch das sie Studieninteressierten die Möglichkeit gibt, die Universität digital kennenzulernen. Trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie geht einiges an der Universität Trier.



Über 100 Bachelor- und Masterstudiengänge bietet die Universität Trier an. Fast alle Studiengänge sind zulassungsfrei und können sowohl im Sommer- als auch Wintersemester begonnen werden. Nur die wenigen zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge starten erst wieder zum Wintersemester: Biologie, Geographie und Grundschulbildung im Lehramt, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Sozial- und Organisationspädagogik und Umweltbiowissenschaften. Der Masterstudiengang Psychologie ist ebenfalls zulassungsbeschränkt. Für ihn endet die Bewerbungsfrist bereits am 15. Januar.



Neu ist, dass der Studienbeginn im Bachelorstudiengang Klinische Pflege auch zum Sommersemester möglich ist. Bei dem zum Wintersemester 2020/21 umgestalteten Bachelor schreiben sich Studieninteressierte an der Universität Trier ein und absolvieren im Verlauf des Studiums Praxiseinsätze. Die Studierenden erreichen mit dem Ende der hochschulischen Ausbildung gleichzeitig den Bachelorabschluss und die staatlich anerkannte Berufszulassung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.



Die Vorlesungszeit im Sommersemester beginnt am 6. April 2021. Erstsemester werden wieder mit einem Orientierungsprogramm begrüßt.











Bewerbungsfristen Sommersemester 2021



Deutsche Studierenden und Bildungsinländer

- für zulassungsbeschränkte Fächer 15.12.2020 - 15.01.2021

- für nicht zulassungsbeschränkte Fächer 15.12.2020 - 15.03.2021



Bewerbungszeitraum für ausländische Studierende



EU-Bürger/-innen

- für zulassungsbeschränkte Fächer 15.12.2020 - 15.01.2021

- für nicht zulassungsbeschränkte Fächer 15.12.2020 - 15.01.2021



nicht EU-Bürger/-innen



- für zulassungsbeschränkte Fächer 15.12.2020 - 15.01.2021

- für nicht zulassungsbeschränkte Fächer (außer englischsprachige Master-Studiengänge) 15.12.2020 bis 15.01.2021















In Videochats können Studieninteressierte unkompliziert mit Studierenden ins Gespräch kommen. In den Live-Workshops „Ab in die Zukunft“ helfen Studienberater dabei, das passende Studienfach zu finden. Und im digitalen Schnupperstudium dürfen Studieninteressierte an regulären Lehrveranstaltungen teilnehmen.