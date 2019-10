Page Content

​Der Förderkreis der Europäischen Kunstakademie organisiert erneut den Markt der Künste am 17. November 2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Kunsthalle der Akademie in Trier. Der Förderkreis bietet an diesem Tag professionellen und semiprofessionellen Künstlerinnen und Künstlern sowie Studierenden aus der Großregion Trier und Luxemburg ein attraktives Forum, um ihre Kunstwerke den Besuchern zu präsentieren: Bewerbungen für eine Teilnahme an dieser Kunstmesse sind bis zum 18. Oktober 2019 postalisch oder per Mail an foerderkreis@eka-trier.de möglich.



Zugelassen sind alle künstlerischen Medien wie Malerei, Zeichnung, Fotografie, drei-dimensionale Kunst sowie weitere künstlerische Techniken. Angewandte Kunst wird nicht berücksichtigt. Voraussetzung ist eine Bewerbung mit einer Kurzvita sowie vor allem einer Mappe mit etwa zehn Kunstwerken, die per Post, per Email (foerderkreis@eka-trier.de) oder persönlich einzureichen sind.

Aus den Bewerbungen werden etwa 80 Künstlerinnen und Künstler für den Markt der Künste ausgewählt.

Der Markt der Künste in der Europäischen Kunstakademie ist ein jährliches Ereignis in Trier mit über 700 Besuchern. Die Standgebühr von 80,00 Euro dient dem Förderkreis zur Unterstützung der Europäischen Kunstakademie und ihrer Jugendkunstschule.