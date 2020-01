Die "Oscars des fairen Handels"

Page Content

Jedes Jahr vergibt der Verein TransFair die Fairtrade Awards, die sie selbst auch "Oscars des fairen Handels" titeln, an herausragende Akteure in ebendiesem B​ereich. Unterschieden wird dabei zwischen den Kategorien "Hersteller", "Handel", "Newcomer", "Zivilgesellschaft" und "Nachwuchspreis". Die Stadt Trier hat sich gemeinsam mit der Lokalen Agenda 21 Trier und dem „Trierer Aktionsplan Entwicklungspolitik“ in der Kategorie Zivilgesellschaft beworben.



Trier ist außerdem für den Publikumspreis im Rennen, der allen Bewerberinnen und Bewerbern offensteht. Per Online-Voting unter diesem Link, kann jeder Interessierte noch bis zum 15. Januar 2020 für seinen Favoriten abstimmen.

Die Preisverleihung findet am 25. März 2020 statt.