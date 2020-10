Eine Schlange aus Trier

Page Content

​Trier. Nicht nur in Zeiten von Corona & Co. werden Ängste alltäglich thematisiert und betreffen auch die Lebenswelten der Kleinsten unter uns. Dass es durchaus „richtige“und „falsche“Angst gibt, wie man beiden begegnen und ihnen,wenn nötig, entgegenwirken kann, davon erzählt das Pappbilderbuch Bertha hat Angst auf 24 bezaubernd und detailreich illustrierten Seiten.

Bertha hat ein Problem



Schlange Bertha ist die beste Freundin der kleinen Protagonistin des Buches. Gemeinsam haben die beiden viel Spaß beim Singen, Malen oder Lachen. Aber Bertha hat ein Problem: Sie fürchtet sich schnell und bekommt Angst. Manchmal ist diese Angst gut, weil sie hilft,Bertha vor gefährlichen Dingen zu beschützen –etwa vor Löwen. Meist ist sie es aber nicht. Dann möchte Bertha sich am liebsten verstecken. Kindergerecht und im unvergleichlichen Zeichenstil Franziska Höllbachers führt das Bilderbuch Kinder ab 3 Jahren an das Thema Ängste heran und gibt zugleich wirksame Strategien an die Hand, wie man Ängste gemeinsam besiegen kann.„Die Resonanz ist überwältigend! Franziska hat uns mit ihrem Konzept auf der Buchmesse 2019 überzeugt und wir haben schon geahnt, dass es einen riesigen Bedarf in diesem Bereich gibt. Da war an die aktuellen Entwicklungen noch gar nicht zu denken. Wir bekommen sehr viel Feedback von Eltern, die für das Thema Angst sensibilisiert sind und sich sehr über das Buch freuen“, berichtet Verlegerin Susanne Philippi, deren Verlag das Bilderbuch Anfang Oktober in Trier veröffentlicht hat.

Ein Mut-mach-Buch

Die Idee zum Buch wie auch die aufwendigen Illustrationen stammen von der jungen Illustratorin Franziska Höllbacher. Die gebürtige Salzburgerin verarbeitete mit Bertha hat Angst ihre eigenen Erfahrungen mit der Angstthematik und möchte nun anderen helfen, sich eigenen Ängsten zu stellen. Und das funktioniert nicht nur bei Kindern. „Wir bekommen Rückmeldungen, dass sich auch Erwachsene die Tipps des Buches für sich selbst zu Herzen nehmen!“, so Susanne Philippi.

Das Pappbilderbuch Bertha hat Angst hat 24 Seiten, kostet 12 Euro und ist sowohl im Buchhandel als auch direkt beim Verlag unter www.buchfink-verlag.de erhältlich. Neben Bertha hat der Buchfink Verlag bereits das erfolgreiche Trier-Bilderbuch rund um Dackel Carlos​ von Caroline Birkel sowie den vielgelobten Roman Stichling von Florian Schwarz veröffentlicht. In diesem Jahr erscheinen mit Märchen auf den Kopf gestellt und dem Jugendroman Erkental. Der verschwundene Alchemist zudem zwei weitere vielversprechende Titel.

Alle Informationen zu Bertha hat Angst und zum Verlag auch unter www.buchfink-verlag.de sowie auf Facebook und Instagram (@buchfinkverlag.de).







Foto: Buchfink Verlag