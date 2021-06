Page Content

​Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) informiert am Donnerstag, 1. Juli, in Kooperation mit den Wirtschaftsförderungen der Stadt sowie im Landkreis kostenfrei zu ihren Wirtschaftsförderprogrammen. Das Angebot richtet sich an Existenzgründerinnen und -gründer, freiberuflich Tätige und Unternehmen in Trier sowie im Landkreis Trier-Saarburg, die sich über die Einbindung öffentlicher Mittel in Finanzierungen aller Art – von Gründungsvorhaben bis hin zu Wachstums- und Festigungsinvestitionen – beraten lassen wollen. Die ​Beratungsgespräche finden als Telefon- oder Videokonferenzen statt. Anmeldungen sind erforderlich unter den Rufnummern 0651/718-1832 und 06502/ 999-6464 oder per E-Mail an iris.sprave@trier.de oder info@wfg-trier-saarburg.de.