Baum der guten Wünsche vor dem Rathaus

Foto: Presseamt Trier



An die dreieinhalb Meter hohe Nordmanntanne vor dem Trierer Rathaus können alle Triererinnen und Trierer​​ ihre guten Wünsche in Form von beschriebenen wasserfesten Flyern in Weihnachtskugel-Optik hängen. Auch positive Gedanken und Inspirationen können auf die kugelförmigen Flyer geschrieben werden.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hängte bereits seinen guten Wunsch auf und sagte: „Hinter Trier liegt ein anstrengendes Jahr mit vielen einschneidenden Erlebnissen. Positive Gedanken können wir alle gebrauchen und ich bin mir sicher, dass die Triererinnen und Trierer den Baum in kurzer Zeit mit ihren guten Wünschen füllen.“

Auch in diesem Jahr steht der Baum links neben dem Haupteingang am Augustinerhof. Im Foyer des Rathauses besteht die Möglichkeit, die Kugeln zu beschriften. Der Wunsch kann anschließend persönlich am Baum angebracht oder in eine Sammelbox geworfen werden. Alle Wünsche aus der Sammelbox werden regelmäßig aufgehängt. Die Wünsche können auch mit den Angaben „Mein Wunsch“, „Von“ und „Für“ entweder über die Social-Media-Kanäle der Stadt auf Twitter und Instagram oder per E-Mail an gutewuensche@trier.de geschickt werden. Die Angaben „Von“ und „Für“ sind dabei freiwillig.

Bis zum 20. Dezember haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit guten Wünschen und Gedanken am diesjährigen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus zu beteiligen.