Gladiators siegen zwei Mal am Wochenende

​Trier (red). Am vergangenen Wochenende standen für die RÖMERSTROM Gladiators Trier zwei entscheidende Heimspiele an. Am Freitag gingen sie gegen die Karlsruhe Lions ins Rennen, ein Team, das unter der Führung des ehemaligen Gladiators-Kapitäns Garai Zeeb stark auftrat. Die Partie war geprägt von defensiver Stärke auf beiden Seiten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten im Angriff, konnten die Gladiatoren durch konstante Verteidigung und Dominanz im Rebound die Führung behalten. Die Partie endete nach zahlreichen Wendungen knapp mit 73:71 für Trier.

Am darauffolgenden Sonntag stand das Duell gegen den Bundesligaabsteiger BBC Bayreuth an. Hier zeigten die Gladiatoren erneut ihr Können und starteten mit einem beeindruckenden 10:2-Lauf. Doch Bayreuth, beeindruckend treffsicher aus der Distanz, ließ sich nicht abschütteln und so war die Partie zur Halbzeit eng. In einer hitzigen zweiten Hälfte gingen die Teams Kopf an Kopf, was in einer spannenden Verlängerung gipfelte. Hier bewiesen die Gladiatoren Nervenstärke und setzten sich mit 96:88 durch. Ein Schockmoment war jedoch die Verletzung von Yakhchali.

Nach diesen intensiven Begegnungen betonte der Trainer der Gladiatoren, Don Beck, die hohe Qualität beider Gegner. Er äußerte sich stolz über die Entwicklung und den Kampfgeist seines Teams und dankte den Fans für ihre unermüdliche Unterstützung. Trotz dieser Erfolge bleibt der Blick nach vorne gerichtet, insbesondere auf das kommende Auswärtsspiel in Nürnberg.