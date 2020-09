Page Content

​Trier. Nachdem die Gladiatoren bereits vor zwei Wochen in die Saisonvorbereitung gestartet sind, stehen nun auch die Testspiel-Gegner fest. Bereits an diesem Wochenende geht es los – in Contern spielen die Basketballer aus der ältesten Stadt Deutschlands ein Vorbereitungsturnier. Zu diesem Turnier sind, unter Einhaltung eines Mindestabstandes, bis zu 200 Zuschauer zugelassen. Bis zum Sitzplatz muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Der Eintritt ist frei, sind die 200 Plätze belegt, gibt es keinen Einlass mehr. Gespielt wird in der Hall Sportif „Um Ewent“ in Contern (40 Rue de Syren, L-5316 Contern).



Ob und wie viele Zuschauer zu den weiteren Testspielen zugelassen sind, wird zeitnah vor den Spielen über diverse Kanäle der RÖMERSTROM Gladiators Trier kommuniziert. Kurzfristige Änderungen am Spielplan sind aufgrund der besonderen Situation auch kurzfristig möglich, daher sind alle Angaben ohne Gewähr.Die Testspiele der Gladiatoren im Überblick:12.09.20 – 16:00 Uhr – Basket Esch vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Contern (LUX)13.09.20 – 14:00 Uhr – BBC Résidence Walferdange vs. RÖMERSTROM Gladiators ODER13.09.20 – 18:00 Uhr – AB Contern vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Contern (LUX)23.09.20 – 20:00 Uhr – Ebbecke White Wings Hanau vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Hanau26.09.20 – 20:00 Uhr – VOO Liège Basket vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Waremme (BEL)27.09.20 – 18:00 Uhr – Dreamfield Dolphins vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Nimwegen (NLD)30.09.20 – 19:00 Uhr – Belfius Mons-Hainaut vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Mons (BEL)03.10.20 – 17:00 Uhr – RÖMERSTROM Gladiators vs. Spirou BC Charleroi – in Trier07.10.20 – 19:00 Uhr – EPG Baskets Koblenz vs. RÖMERSTROM Gladiators – in Koblenz10.10.20 – 17:00 Uhr – RÖMERSTROM Gladiators vs. Okapi BC Aalst – in Trier