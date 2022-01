Gladiators beurlauben Coach Marco van den Berg

Page Content

​Trier. ​Der Start in die Saison 2021/22 der BARMER 2. Basketball Bundesliga verlief für die RÖMERSTROM Gladiators vielversprechend. Trotz mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle startete das neuformierte Team mit vier Siegen in die neue Spielzeit und stellte damit einen Startrekord in der Trierer Zweitligahistorie auf. Dieser positive Beginn konnte jedoch nicht konserviert werden. Seit dem fünften Spieltag befinden sich die Gladiatoren in einer Abwärtsspirale. In den letzten acht Ligaspielen gab es lediglich vier Siege zu feiern, man schlug die beiden Aufsteiger Itzehoe und Bochum, sowie das noch sieglose Team Ehingen Urspring und die wiha Panthers Schwenningen. Die Spiele gegen die direkte Konkurrenz um die Playoffplätze gingen allesamt verloren.

”Nach reiflicher Überlegung und eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs sind wir zu der Entscheidung gekommen auf der Trainerposition etwas verändern zu müssen. Wir können mit dem bisherigen Abschneiden, vor allem mit Blick auf die Qualität des Kaders nicht zufrieden sein. Ebenfalls sehen wir keine positive Entwicklung über die letzten Spiele, die Niederlage in Tübingen hat erneut gezeigt, dass wir in der aktuellen Verfassung Probleme bekommen werden unsere Saisonziele zu erreichen. Wir stehen jetzt an dem Punkt, an dem wir die Möglichkeit haben etwas zu verändern, um die Saison erfolgreich zu Ende bringen zu können. Wir danken Marco sehr für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg”, sagt der Geschäftsführer Achim Schmitz zur Freistellung von Marco van den Berg.Bis zur Vorstellung eines neuen Trainers, übernimmt der bisherige Assistant Coach und Jugendtrainer Pascal Heinrichs die Position des Cheftrainers. Unterstützt wird er dabei vom bisherigen Assistenten Jermaine Bucknor. Auch Geschäftsführer Andre Ewertz sieht die Entscheidung als unausweichlich an und sagt: ”Zuerst wollen wir uns bei Marco für seine Arbeit und seinen Einsatz in den letzten anderthalb Jahren bedanken. Leider befinden wir uns nicht erst seit gestern in einer sportlichen Situation, mit der wir nicht zufrieden sein können. Wir stehen nun mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen am Ende der Hinrunde – eine Bilanz, mit der wir alles andere als glücklich sind, die aber die Möglichkeit bietet, die vor der Saison gesteckten Ziele noch zu erreichen”.Marco van den Berg übernahm nach dem Abstieg und der Neugründung der Gladiators in der Saison 2015/16 das Amt des Cheftrainers und blieb in dieser Position bis zum Ende der Saison 2017/18 in Trier. Nach zwei Jahren am Leistungsstützpunkt der niederländischen Jugendnationalmannschaften kehrte er im Sommer 2020 an die Mosel zurück.​​​