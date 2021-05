Private Paradiese gesucht

Page Content

Ganz gleich, ob kleine Oase, üppiges Blumenmeer, mediterrane Kräuterpracht oder eine gelungene Mischung daraus: Die Bewerber:innen haben Gewinnchancen auf Trierer Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 300 Euro. Bewertet werden der Pflegezustand der Pflanzen, die Farbgestaltung sowie das Ambiente des Balkons. Ein weiteres Trierer Geschenkgutscheinpaket in Höhe von 150 Euro wird zudem auch für die Zusatzkategorie „Paradies für Insekten“ vergeben.



Der Balkon ist ein Wohlfühl-Ort. Mal ein Stück Toskana oder Palmenstrand, mal nachhaltig mit Schrebergarten-Flair oder strotzend von farbenprächtigen Blühpflanzen. Mit Fantasie und Spaß am Gestalten eingerichtet und mit Liebe bepflanzt, steht er mehr denn je für Kreativität, Freude an der Natur und Naherholung pur. Dabei ist die Vielfalt beinahe unbegrenzt und hat immer eine besondere persönliche Note. Wer sein privates Paradies für den Wettbewerb anmelden möchte, kann jetzt mitmachen und lospflanzen! Bewerben kann man sich mit einem oder mehreren Fotos online, per E-Mail oder auch Post.

Eine fachkundige Jury trifft gemeinsam mit den Aktions-Paten Dr. Maria de Jesus Duran Kremer, Dr. Elisabeth Tressel und Johannes Hill nach Bewerbungsschluss unter allen Einsendungen eine Auswahl der schönsten Balkone.

Der Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2021. Weitere Informationen unter www.trier-erblueht.de​.