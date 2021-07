Preise für kreative Balkonbesitzer:innen

Page Content

​Kreative Balkonbesitzer:innen stellen ihre ganz besonderen Wohlfühloasen vor: Ob Freude an farbenfroher Blumenvielfalt, Spaß an Kräutern, Gemüse & Co. oder Platz der Ruhe und Entspannung - die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig und haben immer eine besondere persönliche Note. Wer sein privates Paradies der fachkundigen Jury vorstellt, hat die Chance auf Trierer Geschenkgutscheine von je 150, 100 und 50 Euro. Ein weiteres Geschenkgutscheinpaket in Höhe von 150 Euro wird zudem für die Zusatzkategorie „Paradies für Insekten“ vergeben.

Bewerben kann man sich mit einem oder mehreren Fotos online, per E-Mail oder auch Post. Die Jury trifft gemeinsam mit den Aktions-Paten Dr. Maria de Jesus Duran Kremer, Dr. Elisabeth Tressel und Johannes Hill nach Bewerbungsschluss unter allen Einsendungen eine Auswahl der schönsten Balkone.

Der Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2021. Weitere Informationen unter www.trier-erblueht.de







Foto: CIT