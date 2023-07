Der richtige Weg zum schönen Balkonien

Page Content

​Begleitend zum Trierer Balkonwettbewerb stellt die Gärtnermeisterin Katrin Grünhäuser (Bösen Pflanzenwelt, Trier) in sechs Video-Clips die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für den schönsten Platz im zuhause vor. Jede Folge behandelt unterschiedliche, nützliche und wissenswerte Themen, um den idealen Balkonkasten gelungen in Szene zu setzen.



Das erste Video mit Johannes Hill von der städtischen Stabsstelle Klima- und Umweltschutz sowie weitere Informationen zur Verlosung findet man unter instagram.com/city_initiative_trier







​ Text: City-Initiative Trier e.V.



Ob Standort, Drainage, Langlebigkeit oder richtiges Düngen – die Expertin Katrin Grünhäuser gestaltet gemeinsam mit den Jurymitgliedern des Trierer Balkonwettbewerbs unterhaltsam und kreativ wunderschöne Balkonkästen. Mit verschiedensten Ideen und vielen Tipps und Tricks aus erster Hand lädt sie charmant und informativ alle Pflanzenfreunde zum Mitmachen ein. Die Mitglieder der Jury nahmen diese wunderbare Gelegenheit gerne wahr und bepflanzten Balkonkästen für sonnige und schattige Standorte, einen Lavendel-Kasten, einen Kräuterkasten und natürlich auch bienenfreundliche Variationen, die es nun verbunden mit einer Verlosungsaktion auch zu gewinnen gibt.