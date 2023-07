Azubi Tag Manderscheid

Page Content

​Nach einem reichhaltigen Frühstück an der Schutzhütte der Turnierwiese und einer herzlichen Begrüßung durch Sachgebietsleiter Organisation, Dennis Kinne, Personalleiterin Anne Gerhards und Ausbildungsbeauftragte Tina Bohn, ging es für die Auszubildenden direkt auf die Manderscheider Burgen, um dort als Pilotgruppe die Augmented Reality im Rahmen des Projektes Mediale Niederburg ausprobieren zu dürfen.

Ausgestattet mit Tablets begaben sich die jungen Kolleginnen und Kollegen auf eine digitale Zeitreise durch die Burgenwelt. Mithilfe einer App konnten sie somit an verschiedenen relevanten Stationen Filmsequenzen, 360-Grad-Videos oder detailgenaue Rekonstruktionen abrufen.

​Im Anschluss an die spannende Tour in die Geschichte des Mittelalters und der Burg Manderscheid erwartete Stadtbürgermeister Günter Krämer die Gruppe bereits zu einer Planwagenfahrt. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Vulkaneifelhof, bei dem alle mit einem leckeren Bauernhofeis versorgt wurden, ging es auf der vergnügten Fahrt weiter nach Bettenfeld zum Vulkanerlebnispark Mosenberg, entlang am Gipfelkreuz Mosenberg und schließlich über Meerfeld zum Landesblick.

Zum Abschluss begrüßte Bürgermeister Manuel Follmann den VerwaltungsNachwuchs im Restaurant Heidsmühle in Manderscheid, um dort noch einmal alle im #teamwittlichland willkommen zu heißen und ihnen für die kommende Ausbildungszeit viel Erfolg zu wünschen.

P.S.: Für alle, die nächstes Jahr ebenfalls an unserem Azubi-Tag teilnehmen möchten – wir schreiben demnächst neue Stellen für das Ausbildungsjahr 2024 aus.





Text: VG Wittlich Land

​