​Das Carpitol Trier ist ein Gemeinschatsprojekt des Broadway, Popp Concerts, Timeless Events, sowie ProMusik. Dank der Initiative kann das kulturelle Film-Angebot in Trier wieder aufleben und gleichzeitig eine beinahe vergessene Tradition wieder Aufleben lassen.

Das erste Autokino wurde 1933 in den USA eröffnet und in den 50er und 60ern erreichten die Autokinos regelrechten Kultstatus. Zu dieser Zeit gab es in den USA um die 4000 Autokinos. Der Erfolg der Kinos fußte auf der besonderen Atmosphäre. Während man einerseits an einem sozialen Event teilnahm, war man gleichzeitig doch in der Privatsphäre des eigenen Autos. Dies war nicht nur für Romantiker eine super Sache, sondern auch für Familien. Diese konnten Kinder, Snacks und Decken mit nehmen und sich einen wunderbaren Familienabend machen. Während Autokinos jahrelang ein Nischendasein fristeten und höchstens von Nostalgikern oder Petrolheads beachtet wurden, erleben sie nun eine Rennaissance. Man könnte meinen wir reisen zurück in die 50er. Stattdessen geht es zurück in die Zukunft.





Ein Blick in das geplante Programm des Carpitol Trier verspricht eine ganze Reihe cinematografischer Highlights: ​





Die Eiskönigin 2

Bibi & Tina –Mädchen gegen Jungs

Mina und die Traumzauberer

Enkel für Anfänger

Lokale Produktionen:

City-Royale



Moselfahrt aus Liebeskummer

Projekt Gambia

Blockbuster & Kultfilme:

B

o

hemian Rhapsody

Grease

Jumanji–The next level

Joker

Terminator 2









Einen ausführlichen Überblick über Programm, Location und Details gibt es hier

In Kooperation mit dem Broadway Filmtheater präsentieren wir regelmäßig den Film der Woche. Diese Woche mit einer Autokino-Sonderaus gabe.