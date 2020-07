Page Content

​Bekanntlich soll man ja aufhören, wenn's am Schönsten ist.





Es war - gerade in der bedrückenden Stimmung einer Pandemie - ein tolles Projekt und die Mitarbeiter auch ein bisschen stolz, dem kulturellen Leben in Trier die (Auto-)Türen geöffnet und wieder etwas Leben eingehaucht zu haben. Über 10.000 Menschen in fast 5.000 Autos (und Traktoren) haben sich in den Moselauen eine Abwechslung vom Corona-Alltag gegönnt.



Das Team bedankt sich ausrücklich bei allen Besuchern von nah und fern! Es wurden sogar Kennzeichen aus dem hohen Norden und dem tiefen Süden, sowie dem europäischen Ausland gesichtet - ein wahrhaft verbindendes Kulturereignis!



Dank gilt auch den Institutionen und Menschen, die das Projekt unterstützt haben: dem Kultursommer Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier, der MVG, den StadtwerkenTrier, der Sparkasse Trier, sowie der Firma Vet-Concept.



Ganz nebenbei wurde durch den KulturSoli-Aufschlag eine schöne Summe eingesammelt, die Trierer Kulturschaffenden und sozialen Einrichtungen, die durch die Corona Krise in finanzielle Nöte geraten sind zu Gute kommen wird.





Nun heißt es: ENDSPURT! Das Altstadtfest-Wochenende mit den LEIENDECKER BLOAS und GUILDO HORN (bereits ausverkauft) steht bevor und auch in den beiden Finalwochen lohnt sich ein Besuch im Kino: Von EASY RIDER bis 100 DINGE, von WINNETOU bis THE BIG LEBOWSKI wird ein breites Programm geboten - letzte Gelegenhei​t, die besondere Atmosphäre des Carpitol noch einmal zu genießen, bevor die große Leinwand abgebaut wird.



Ein besonderer Dank geht an alle fleißigen Helfer:innen, welche die Gäste immer freundlich, kompetent, mit viel guter Laune und Enthusiasmus empfangen haben und an die Menschen, die die Fäden im Hintergrund zusammengehalten haben.









Auch hunderttausend.de​ bedankt sich für die tolle Idee und unglaublich gute Umsetzung. Aber nun zurück zum bekannten Kino













Auch wenn ist die Lage der Veranstaltungsbranche zur Zeit weniger schön ist, hat sich das Carpitol-Team dazu entschieden, mit dem Beginn der Ferienzeit auch das Ende unseres Projekts "Carpitol - Kino & Kultur in den Moselauen" einzuläuten - am 5. Juli schließt das Projekt mit dem Kinohit "Gladiator" seine Pforten.