Page Content

​​Geehrt wurden 15 Firmen und Organisationen, die sich im Netzwerk „Attraktive Unternehmen Trier“ engagieren, welches die städtische Wirtschaftsförderung vor zwei Jahren aus der Taufe gehoben hat, unterstützt durch die Arbeit & Leben gGmbH. Ziel des Netzwerkes ist es, kleine und mittlere Unternehmen und Organisationen in der Stadt Trier und der Region zu unterstützen, attraktiv für Fachkräfte zu sein.



Um als familienfreundliches Unternehmen am Markt sichtbarer zu werden, können die ausgezeichneten Firmen und Organisationen ab sofort mit dem neuen Siegel „Mein Top Job Trier“ werben. „Es geht darum, attraktiv zu sein und das auch darzustellen“, erklärte OB Leibe. Er erlebe gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass vor allem viele kleine Betriebe sehr flexibel auf neue Herausforderungen reagierten. Durch die Vernetzung und Attraktivitätssteigerung soll auch der Wirtschaftsstandort Trier insgesamt gestärkt werden.



„Unsere Motivation für eine Mitarbeit war, branchenübergreifend zu schauen, wie andere Unternehmen die Herausforderung meistern, Fachkräfte zu finden und zu halten“, erläuterte Thorsten Heck vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Auch weitere Teilnehmer hoben den Fachkräftemangel und den branchenübergreifenden Austausch als wichtigen Aspekt für ihr Engagement hervor. „Wir können so Synergieeffekte untereinander teilen“, konstatierte Sonja Lehnen vom Caritasverband Trier. Karin Kaltenkirchen vom Modehaus Marx ergänzte: „Für mich persönlich haben sich schon gute Kontakte ergeben.“



Die Verleihung fand corona-bedingt bei einem Video-Treffen mit über 90 Teilnehmern statt, darunter neben den Netzwerkmitgliedern auch Vertreter weiterer interessierter Firmen. Die Urkunden waren vorab per Post verschickt worden. OB Leibe würdigte jeden Pre​isträger einzeln in einer kurzen Laudatio, woraufhin sich die Unternehmensvertreter bedankten und ihre Urkunde in die Kamera hielten.



Dies sind die ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger: Caritasverband Trier e.V., Porta Familia, nestwärme e.V., Ludwig & Kollegen – Ludwig Consult, Die Kanter & Schlosser, Flach GmbH, Krabbelstube Mäusenest e.V., Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Modehaus Marx, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Hotel Deutscher Hof, S&D Blechtechnologie GmbH, Sparkasse Trier, IKK Südwest, Raabdruck GmbH. Dies sind die ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger: Caritasverband Trier e.V., Porta Familia, nestwärme e.V., Ludwig & Kollegen – Ludwig Consult, Die Kanter & Schlosser, Flach GmbH, Krabbelstube Mäusenest e.V., Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Modehaus Marx, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Hotel Deutscher Hof, S&D Blechtechnologie GmbH, Sparkasse Trier, IKK Südwest, Raabdruck GmbH.





„Familienfreundliche Unternehmen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“ erläuterte die Leiterin der Wirtschaftsförderung Christiane Luxem. In Zeiten des Fachkräftemangels müssten Unternehmen oft neue Wege gehen, um Angestellte zu halten oder zu gewinnen. Bei den Netzwerktreffen tauschen sich die Teilnehmer hierzu branchenübergreifend aus und geben ihre Erfahrungen aus der Praxis weiter. Themen sind zum Beispiel Elternzeit und Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen und flexiblere Arbeitszeiten und -orte, aber auch Führung, Marketing oder Weiterbildung.