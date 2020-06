Page Content

​Aufgrund der veränderten Situation im Zuge der Covid-19-Pandemie haben die Gastkuratoren Francesco Bonami und Emanuela Mazzonis in enger Zusammenarbeit mit dem Kuratorenteam des Mudam beschlossen, einen neuen Weg zu beschreiten, um das Projekt einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass die KünstlerInnen und ihre Werke weiterhin im Fokus des Projekts stehen. Mit der Unterstützung von Base Design Brussels wird Me, Family daher im September dieses Jahres online gehen. Die Einrichtung dieser Plattform ist ein neues Kapitel in der Ausstellungsarbeit des Mudam und zeugt vom Wunsch der Verantwortlichen, den Fernzugang zum Museum auch in Zukunft weiter auszubauen.

Hierzu erklärt Suzanne Cotter, Direktorin des Mudam: „In dieser Zeit großer Unsicherheit sind die Themen, die in den Werken der KünstlerInnen in Me, Family zur Aussprache kommen, so relevant wie noch nie. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, zusammen wir den Kuratoren Francesco Bonami und Emanuela Mazzonis eine zeitgemäße Plattform zur Verfügung zu stellen, die ihren Ideen treu bleibt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist.“

Zusätzlich zur Online-Plattform erscheint ein reich bebilderter Katalog mit Texten von Omar Kholeif, Natalia Kucirkova, Anke Reitz, Ali Smith und Francesco Bonami sowie ausführlichen Werkbeschreibungen. Anhand der formal und thematisch vielfältigen Beiträge der KünstlerInnen zeichnet die Publikation ein komplexes und zugleich faszinierendes Porträt der Menschheit heute. Das Buch ist ab dem 25. Juli erhältlich.

​Zeitgleich wird auch das Ausstellungsprogramm innerhalb des Museums weiterentwickelt. So wird es ab dem 11. Juni möglich sein, die neue temporäre Ausstellung mit Werken aus der MudamSammlung zu erkunden. In einer Zeit, in der man oft hört, dass „nichts mehr so sein wird wie zuvor“, trägt diese Präsentation den Titel Yesterday, Today, Tomorrow, nach einem Bild von Peter Halley aus der Sammlung. Ausführlichere Informationen folgen in Kürze auf mudam.com.