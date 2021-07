Page Content

​Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel präsentiert in zwei Führungen die Uni-Ausstellung und gibt spannende Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Universität Trier. Am 22. Juli 2021 um 18:30 Uhr führt er Leserinnen und Leser des Medienhauses Trierischer Volksfreund vorbei an den Exponaten. Hierfür kann man sich ausschließlich über Ticket regional anmelden. Die letzte öffentliche Führung mit Prof. Jäckel, inklusive Sektempfang, findet am Donnerstag, dem 2. September 2021 ab 19:00 Uhr statt.



Außerdem führen Stadtmuseum und Uni Trier ein neues Führungsformat für alle Trierer Studierenden ein. Sie können bereits durch ihr Kultursemesterticket Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kostenlos kulturelle Veranstaltungen und Museen in Trier und der Region besuchen. In dem neuen Format „Studis im Museum“ werden sie exklusiv durch die Uni-Ausstellung geführt. Zur Einführung des Formats werden die Studierenden mit Uni-Wein sowie den bekannten Nussecken des Studiwerks empfangen. Die Führungen „Studis im Museum“ finden am Dienstag, dem 20. Juli 2021 und am Dienstag, dem 31. August 2021 jeweils ab 18:30 Uhr statt. Wie üblich haben Studierende im Rahmen des DiMiDo-Kultursemestertickets freien Eintritt.Die Anmeldung für die Führungen „Studis im Museum“ und die Führung mit dem Unipräsidenten im September ist möglich unter Tel. 0651 718-1459 oder per E-Mail an stadtmuseum@trier.de. Für alle Termine gelten die auf der Homepage des Stadtmuseums genannten Corona-Regeln.Anlässlich des 50. Jahrestags der Wiedergründung der Universität Trier beleuchtet die Ausstellung noch bis zum 5. September 2021 in verschiedenen Themenbereichen die vergangenen 50 Jahre der Hochschule: Originaldokumente, Zeitzeugenberichte, Grafiken und Kunstwerke lassen die Geschichte dieser besonderen Universität lebendig werden.