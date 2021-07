Page Content

​Nach neun Tagen haben das Amt StadtRaum Trier und der Zweckverband A.R.T. die Straßen im überfluteten Stadtteil Trier-Ehrang von Dreck und Unrat sowie Unmengen an Sperrmüll weitgehend befreit. Nun erfolgt keine weitere Abholung von Flutabfällen mehr durch den A.R.T. Sperrabfälle können von Anwohnerinnen und Anwohnern noch bis Samstag, 14 Uhr, zur Sammelstelle Merowingerstraße gebracht werden, danach wird diese geschlossen. Von Hochwasserschäden betroffene Haushalte können bis zum 31.7. an allen A.R.T.-Standorten bis zu zehn Kubikmeter Sperrabfall kostenfrei anliefern, ebenso Problemabfälle und Elektrogeräte.



Bürgermeisterin Elvira Garbes, die den Krisenstab in der Stadtverwaltung für Ehrang leitet, dankte gemeinsam mit Ortsvorsteher Berti Adams am Freitag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin von StadtRaum Trier und A.R.T. für ihren engagierten Einsatz. Das Amt StadtRaum (entstanden aus Tiefbauamt, Grünflächenamt und Stadtreinigung), war täglich mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort (Koordination Peter Esch), hinzu kamen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zweckverbands A.R.T. (Koordination Dennis Wefels) und viele Fremdfirmen sowie Unterstützung von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SaarForst Landesbetriebs aus dem Nachbarbundesland. Bürgermeisterin Garbes traf sich am Vormittag mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von StadtRaum Trier: „Bei meinem ersten Besuch sah es hier noch aus wie im Krieg. Ich danke Ihnen allen für die unermüdliche Arbeit, die Sie hier geleistet haben und ich bin sehr stolz, dass wir so eine Mannschaft haben in der Stadt Trier. Unser Ämter haben gezeigt, wie schnell und flexibel wir in einer solchen Krisenlage handeln können.“



Beim Aufsammeln des Sperrmülls aus einigen der engen Gassen in Ehrang sowie aus teils nur fußläufig erreichbaren Gebäuden packten auch viele Spontanhelferinnen und -helfer mit an. Bürgermeisterin Garbes: „Sich zu melden und einfach mit anzupacken, ist echtes bürgerschaftliches Engagement und zeigt erneut, dass die Triererinnen und Trierer in schweren Zeiten zusammenhalten.“



Die Straßen und Wege im Stadtteil sind nun komplett frei, so dass mit Handwerkern und Dienstleistern nun auch in den betroffenen Häusern der Wiederaufbau losgehen kann. Die Stadtwerke Trier, die zeitweise mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin vor Ort waren, haben mittlerweile alle vom Stromausfall betroffenen Wohnhäuser wieder am Netz. In jedes Haus muss zunächst ein Elektroinstallateur, dort die Anschlüsse prüfen, gegebenenfalls erneuern und sein Okay geben. Erst dann können von den Stadtwerken neue Zähler eingebaut werden. Hausbesitzer müssen also einen Elektroinstallateur bestellen. Wichtig: In Häusern dürfen die Sicherungskästen auf keinen Fall ohne Prüfung durch einen Fachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden. Dies kann lebensgefährlich sein! Unter den Nummern 0800 717-2499 (Strom) und 0800 717-2599 (Gas) kann man jederzeit Störfälle od​er Auffälligkeiten melden. Die Stadtwerke Trier sind auch am Wochenende bei Fragen zur Inbetriebnahme der Stromversorgung unter 0651 / 717-3600 erreichbar.​







Foto: R. Feltes





Die Stadt appelliert an die Bewohnerinnen und Bewohner, Abfälle aus den nun vielfach beginnenden Sanierungsarbeiten nicht an den Straßen abzulagern. Bauschutt muss beim Entsorgungszentrum Mertesdorf angeliefert werden. Dafür fallen Gebühren an.