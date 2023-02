Page Content

​Mehrere Jahre Rechtswissenschaften studiert, Staatsexamensklausuren nicht bestanden und mit leeren Händen von der Uni abgegangen. Dieses Schicksal haben in der Vergangenheit nicht wenige Studierende erleben müssen. Viele Interessierte hält dieses Risiko davon ab, Jura zu studieren. An der Universität Trier ist damit nun Schluss. Schon zum Sommersemester 2023 kann man hier angstfrei Rechtswissenschaften studieren. Die Bewerbungsfrist endet am 15. März.









Text: Universität Trier



Zum anschließenden Wintersemester 2023/24 führt die Universität Trier den integrierten Bachelor-Studiengang Rechtswissenschaften ein. Wer sich bis 15. März zum Sommersemester 2023 einschreibt, kann aber bereits Studienleistungen erbringen, die für das neue Studienangebot angerechnet werden. Auf dem Weg zum Staatsexamen erwerben die Trierer Jura-Studierenden dann in dem Doppel-Studiengang den Bachelor in Rechtswissenschaften (LL.B.). Bevor sie die herausfordernden Staatsexamensklausuren angehen, haben die Studierenden einen Abschluss in der Tasche und können die Prüfungen gelassener angehen.„Wir bieten ein Jurastudium mit Sicherheitsnetz. Niemand fällt auf Abitur und Führerschein zurück, wenn er oder sie das Staatsexamen nicht besteht. Wir haben es als ungerecht empfunden, dass die guten Studienleistungen unserer Studierenden bisher nicht mit einem universitären Abschluss anerkannt werden. Außerdem hat es eine soziale Dimension: Wir hören immer wieder, dass sich Studierende ohne Akademikereltern vom Staatsexamen abschrecken lassen. Wir brauchen aber eine divers besetzte Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft, gerade bei dem bevorstehenden Generationenumbruch durch die ausscheidende Babyboomer-Generation“, sagt der Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaften, Prof. Dr. Benjamin Raue.In dem neuen Doppel-Studiengang, der zum Wintersemester 2023/2024 beginnt, können Studierende an der Universität Trier nach sechs Semestern Regelstudienzeit einen Bachelor (LL.B.) in den Händen halten. Nach der anschließenden universitären Examensvorbereitung können sie den Prüfungsteil für das Staatsexamen absolvieren. Hier ist die Universität Trier zudem die erste Universität in Deutschland, an der ab Herbst sämtliche Klausuren der Ersten juristischen Prüfung digital absolviert werden können. „Beides gehört für uns zu einem modernen Jura-Studium dazu“, unterstreicht Dekan Raue.