Arena statt Amphitheater

Page Content

​​​​Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen: Für die Stadt Trier gilt heute eine Unwetterwarnung. Da Popp Concerts als Veranstalter die Sicherheit der Zuschauer und der Künstler open air im Amphitheater Trier nicht gewähren kann, fiel in der vergangenen Nacht die Entscheidung, die beiden noch ausstehenden Veranstaltungen der Amphitheater Open Air-Reihe in die Arena Trier zu verlegen. Dadurch soll den Zuschauern auch weiterhin ihr Konzerterlebnis ermöglicht werden. Popp Concerts bedauere die Verlegung – doch nur so könne die Durchführung der Veranstaltungen und die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet werden.

Aufgrund des logistischen Aufwands der Verlegung wird der Einlass und der Beginn des Konzerts mit Katie Melua am heutigen Samstag, 27. Juli, voraussichtlich eine halbe Stunde später in der Arena Trier sein. Der Herr der Ringe – Das Konzert findet am Sonntag, 28. Juli, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), ebenfalls in der Arena Trier statt.

Die Eintrittskarten zu beiden Events behalten ihre Gültigkeit. Der Bestuhlungsplan des Amphitheaters wird in der Arena umgesetzt. Besucher, die sich entscheiden, aufgrund der Verlegung die Veranstaltungen nicht wahrzunehmen, können die Tickets bis Samstag, 3. August, in der Vorverkaufsstelle zurückgeben, in der sie gekauft wurden.

Popp Concerts bittet um Verständnis für die Entscheidung. Als diese getroffen werden musste, sei aufgrund der vorliegenden Kenntnislage die Durchführung im Amphitheater nicht sicherzustellen gewesen. Oberstes Ziel war es, das Konzerterlebnis für die Zuschauer zu ermöglichen. Dass dieser kurzfristige Kraftakt überhaupt vollzogen werden kann, sei den Partnern zu verdanken: allen voran der MVG-Trier und dem Technikdienstleister Pro Musik, die dafür Sorge getragen haben, dass die gesamte Produktion über Nacht vom Amphitheater in der Arena verlagert wurde.

Die Shuttlebusse fahren jeweils ab 18:30 Uhr vom Hauptbahnhof über Porta Nigra/Simeonstiftplatz, Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Karl-Marx-Straße und Rathaus zur Arena Trier.