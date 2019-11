Aus der Hochburg des Death Metal

Page Content

Amon Amarth und die Wikinger-Thematik sind untrennbar verbunden. Seit gut 25 Jahren bleiben die Schweden jetzt schon ihrem Stil treu, und machen epischen Death Metal aus dem Leben der Wikinger. Was auf den ersten Blick nicht gerade massentauglich klingt, hat Amon Amarth tatsächlich anhalten Erfolg in verschiedenen Teilen der Welt beschert: Das bisher vorletzte Album Jomsviking​ schaffte es in Deutschland sogar auf Platz 1 der Album-Charts. Zur Erinnerung - wir sprechen hier von Viking Death Metal. Amon Amarth haben sich, vor allem in Deutschland, eine sehr loyale Fanbase aufgebaut, die die Band auch für ihre aufwändig inszenierten Bühnenshows feiert, die genauso episch aussehen, wie die Songs klingen. Gerade haben Amon Amarth ihr 25-jähriges Jubiläum mit The Pursuit of Vikings - 25 Years in the Eye of the Storm​, einer Dokumentation über die Band-Geschichte, gefeiert. In diesem Jahr kam auch das neuste Studioalbum Berserker ​dazu. ​​​



Für die aktuelle Tour haben Amon Amarth sich mit Arch Enemy und Hypocrisy zusätzlich zwei hochkarätige Gäste eingeladen. Erstere stechen mit den weiblichen Vocals von Frontfrau Alissa White-Gluz aus der Masse der (Melodic Death) Metal-Bands hervor. Growlende Powerfrauen sind bis heute eher eine Seltenheit, doch Arch Enemy zeigt eindrücklich, wie viel Potenzial hier steckt. White-Gluz trat 2014 das Erbe von Angela Gossow an, die schon seit 2001 die Stimme von Arch Enemy gewesen war. Der Sängerinnen-Wechsel tat dem Erfolg der ebenfalls schwedischen Band keinen Abbruch. In diesem Jahr hat Arch Enemy das Cover-Album Covered in Blood​ veröffentlicht, auf dem sich eine ganze Reihe neu interpretierter Metal-Klassiker (von Judas Priest, Iron Maiden und Manowar), aber auch metallisierte Hardcore-Stücke und sogar der ein oder andere Pop-Song im neuen Gewand finden.



Die dritte Band im Bunde ist Hypocrisy​ - ebenfalls schwedisch, ebenfalls Death Metal. Im Gegensatz zu den melodischen Einflüssen bei Arch Enemy, setzen Hypocrisy mehr auf Elemente des Thrash Metal. Die letzte Platte der Band hat, sehr zum Leidwesen der Fans, allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel: End of Disclosure​ erschien bereits 2013. Schon Anfang 2018 lies ​Produzent Peter Tägtren (der unter anderem auf für Lindemann arbeitet) verlauten, dass ein neues Album in Arbeit sei. Bis dato lässt Hypocrsy die Fans allerdings noch warten.



Ein Konzert mit der Kombo Amon Amarth, Arch Enemy und Hypocrisy ist ein absoluter Pflichttermin für Death Metal-Fans (und die, die es noch werden wollen). hunderttausend.de verlost zusammen mit der Rockhal 2x2 Tickets für das Konzert am kommenden Montag.



Foto: Jonathan Weine