Kinder- und Familientage an Allerheiligen

​Trier. Coronabedingt sind große Kirmesveranstaltungen derzeit nach wie vor untersagt. Deshalb findet in diesem Jahr auch die klassische Allerheiligenmesse nicht so statt, wie wir sie kennen. Die Stadt Trier ermöglicht aber Betreiber:innen von Fahrgeschäften die Aufstellung von Fahrgeschäften und Buden verteilt über die Trierer Innenstadt, wie es durch die entsprechende Landesverordnung ermöglicht wird. Die Allerheiligenmesse findet daher dieses Jahr vom 24. Oktober bis zum 8. November verteilt über die Trierer City statt - inklusive Familienangeboten.

Fahrgeschäfte und Essensstände werden dann am Kornmarkt, an der Commerzbank, auf dem Hauptmarkt und in der Simeonstraße zu finden sein. "Damit stützen wir erneut eine Wirtschaftsbranche, die es in diesen Zeiten schwer hat, und sorgen zudem für Abwechslung und eine Attraktivitätssteigerung beim Besuch der Trierer Innenstadt", so Ordnungsdezernent Thomas Schmitt.



Foto: Pexels / Mihai Vlasceanu