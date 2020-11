24 Türchen für alle

Page Content

​Simone Grimm aus Saarburg hatte die Idee: In dieser schwierigen Zeit, in der man auf Kontakte weitestgehend verzichten muss, wollte sie die Menschen der Region wieder zusammenbringen. „Etwas Multimediales sollte es sein, aber auch persönlich und traditionell“, erklärt Simone Grimm. Mit der Idee ist sie dann auf die Stadt Saarburg und die Saarkinder zugegangen, für die Sie gleichzeitig Bloggerin ist. „Beide waren sofort offen und haben spontan Unterstützung angeboten“, sagt Grimm weiter. So sind 24 ganz verschiedene Geschichten in einem Adventskalender entstanden, an denen sich viele beteiligt haben. Jeder Projektpartner hat einzelne Beiträge gestaltet, die in dem Kalender zusammenfließen.

Kulinarisches, Musikalisches, Historisches, besondere Menschen, Projekte und Orte verstecken sich hinter den Türchen. Über QR-Codes gelangt man zu den Inhalten. Diese befinden sich in dem Schaufenster des Wohnhauses von Simone Grimm am Saarburger Pferdemarkt. Zudem werden die QR-Codes auch an verschiedenen Orten im Stadtgebiet versteckt. Besucher können durch die Stadt spazieren, alte und neue Geschichten erfahren, sich weihnachtlich inspirieren lassen oder ganz einfach nur schmunzeln. Beigeordneter Johannes Kölling: „Wenn Menschen mit guten Ideen auf uns zukommen, freut uns das sehr. Wir unterstützen gerne künstlerische oder kulturelle Projekte.“

Vanessa Weber von Saarkind: „Man kann die Codes beim Vorbeigehen oder beim Einkaufsbummel einfach mit dem Handy einscannen oder aber bequem zu Hause auf die Links in den Social Media Feeds oder Webseiten beider Projektpartner klicken.“

Im schön gestalteten Schaufenster von Simone Grimm findet sich neben den QR-Codes auch allerhand historisches Dekorationsmaterial, welches die Museen der Region, darunter das Museum Roscheider Hof, das Amüseum am Wasserfall und das Museum Glockengießerei Mabilon, zur Verfügung gestellt haben.

Die Links werden zudem täglich über die Webseiten und Social Media Feeds der verantwortlichen Projektpartner bekannt gemacht.



Die Projektwebseite www.adventskalender-fürs-herz.de sammelt alle Beiträge.









Foto: Sandra Gehlen, Stadt Saarburg