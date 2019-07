MINT-Workshops für Schülerinnen

Page Content

​Vom 23. bis 26. Juli bietet das Ada-Lovelace-Projekt der Universität Trier und der Hochschule Trier eine Sommerakademie für Mädchen der fünften bis siebten Klasse an. In spannenden MINT-Workshops lernen sie, eigene Homepages zu gestalten, einen Roboter zum Tanzen zu bringen, eine Tischleuchte zu löten und LED-Grußkarten zu gestalten. Zudem werden sie sich mit der Vision von Greta Thunberg beschäftigen. Man kann an allen vier oder an einzelnen Workshops teilnehmen. Für die Verpflegung wird ein Beitrag von 10 Euro pro Tag ​​erhoben.



Hier geht es zu weiteren Informationen und zur Anmeldung.​​​



Hinter dem Ada-Lovelace-Projekt steht das rheinland-pfälzische Kompetenzzentrum für Frauen in MINT. Ziel ist die Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen, die sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) interessieren, sich praktisch ausprobieren oder sogar einen MINT-Berufsweg einschlagen wollen. Das Projekt möchte traditionelle Rollenbilder aufbrechen und das positive Image von MINT-Berufen stärken. In den Veranstaltungen geht es um Praxiserfahrung und ums Experimentieren ohne Druck, sondern mit Spaß an der Sache.​



Foto: Uni Trier