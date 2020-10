Kinder forschen an der Universität

Page Content

​Bei den 15. Trierer Wissenschafts- und Forschertagen für Kinder (kiwi) bietet das Ada-Lovelace-Projekt Trier fünf Workshops an der Universität Trier an. Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahre können den Forschergeist in sich entdecken, Spaß beim Experimentieren haben und ihre naturwissenschaftlichen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Die Workshops „Basteln mit 9 Volt“, „Die spannende Welt der Vulkane“, „Erneuerbare Energien entdecken“, „Löten mit Spaß“ und „FridaysForFuture – Kids for Klima“ finden zwischen dem 13. und 20. Oktober statt.

Die Wissenschafts- und Forschertage werden von mobile spielaktion e. V. und dem Jugendamt der Stadt Trier angeboten, das Ada-Lovelace-Projekt Trier ist Kooperationspartner.

Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt online über den jeweiligen Anmeldelink auf der Homepage www.ada-lovelace.de/alp-veranstaltung/.



​Das komplette Angebot des Herbstferienprogramms kiwi ist hier zu finden: ​www.kiwi.spielaktion.de/das-programm-2020/​