​13.00 - 13.45 Uhr | „Swaen“ Sven Heiser

Eine verliebt-melancholische Melodie, ein von Grund auf direkter, aber ehrlicher Text, authentische Gitarrenharmonien und ein Gefühl von Heimat. Sieben eigene Lieder, alle auf Deutsch, zu Hause entwickelt und in den Fußgängerzonen von Trier und Bernkastel-Kues immer weiter verfeinert. Straßenmusik mit Wohnzimmeratmosphäre – mal laut, mal leise, pur und unverfälscht.

14.00 - 14.45 Uhr | Jürgen Trunczik

Jürgen Trunczik spielt einen Mix von Liedern bekannter Liedermacher von Georg Danzer, Reinhard Mey bis Udo Lindenberg und Stoppok und dazu noch eigene Titel.

15.00 - 15.45 Uhr | Uwe Heil

Der „Trierer Dylan/Springsteen“ bestreitet seinen Auftritt "solo" Mit leidenschaftlicher Stimme, Gitarre und Mundharmonika.

16.00 - 17.00 Uhr | Heidi Köpp-Jung

In ihrem Gitarrenprogramm „Die Sphinx on strings“ präsentiert sie Chansons, Rock, Pop- und Soul-Titel der letzten 60 Jahre von American Pie bis Ring of Fire. Hören Sie die großen Hits von CCR, Beatles, Hilde Knef, Gloria Gaynor, Edith Piaf, Frank Sinatra, Elvis Presley John Denver, Johnny Cash und vielen anderen bis zu aktuellen Titeln.