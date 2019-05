Page Content



Die HEILIG ROCK TAGE TRIER sind seit 1997 das Bistumsfest der Diözese Trier. In diesem Jahr finden sie zum zwanzigsten Mal in Trier statt und bieten allen Menschen – Fragenden, Suchenden, Zweifelnden und Glaubenden – einen Ort, sich mit Glaubens- und weltlichen Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen.Einer der Höhepunkte der täglichen Veranstaltungen der HEILIG ROCK TAGE TRIER 2019 ist das Abendlob, das im Zeitraum vom 3.5. bis zum 11.5.2019 allabendlich im Trierer Dom um 21 Uhr stattfindet. Die einzige Ausnahme bildet das Taizé-Gebet am Samstag, den 4. Mai. Es beginnt bereits um 20 Uhr.Das Abendlob inspiriert durch seine wunderbare Verbindung von geistlichem Wort und Musik in der besonderen Stimmung im Dom. Nach dem Abendlob bleibt die Heilig-Rock-Kapelle noch für ein kurzes Gebet geöffnet – und wird anschließend mit einem kurzen Stations-Gottesdienst für die Nacht verschlossen, in der Regel kurz nach 22 Uhr. Zu dem Jubiläum werden außerdem 20 Leitworte nach dem Abendlob bis Mitternacht auf die Fassade des Doms projiziert.