AHOI - eine Kunstausstellung zum Hafenjubiläum

Page Content

Trier. Die Ausstellung "AHOI" in der Kunsthalle der Europäischen Kunstakademie Trier zeigt Werke von Malerei, Fotografie über Graffiti, Video- und Klangkunst bis hin zu aufwändigen Installationen.



60 Jahre Trierer Hafengesellschaft

Eine starke Wirtschaft - das war Anfang der 1960er Jahre die Idee und das Ziel der Erbauer des Trierer Hafens. Nur zwei Jahre nach dem Spatenstich konnte er bereits feierlich eröffnet werden. Mit seinen starken Partnern vor Ort und fast 1,6 Mio. Tonnen Schiffsgüter- und Bahnumschlag jährlich, versteht sich der Hafen Trier heute als Logistikdrehscheibe der Großregion und sichert die Versorgung von rund 1 Mio. Menschen.

Eine Kunstausstellung zum Jubiläum

Mit Unterstützung der am Hafen ansässigen Unternehmen – Am Zehnhoff-Söns Group, Steil Gruppe, A.R.T. Abfallberatungs- und Verwertungsgesellschaft, Steil Kranarbeiten, Varo, Remondis, Comes Maschinen- und Apparatebau, MSW Moselstahlwerk, WestRock, DB Schenker, Bayer und Sohn und GKN – initiiert der Hafen Trier in Kooperation mit der Europäischen Kunstakademie Trier und dem KM9, die Kunstausstellung “AHOI – Künstler interpretieren ihre Heimathäfen”. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit völlig verschiedenen Techniken interpretieren die Fotografen Bernd Janßen-Thul, Edouard Olszewski und Ralf Schuh, Sprayer Saruk, Cartoonistin Teresa Habild sowie die Maler Josef Hammen und Katharina Worring den Hafen Trier. Mediale Installationen von Markus Zender, Klangkunst von Bernd Bleffert und grafische Drucktechniken, made by Harry Morrison, runden die Vielfalt an Genres ab. Die Künstler*innen Chiara Dahlem (Luxemburg, Luxemburg), Sasja Hagens (Rotterdam, Niederlande), Simon Van Parys (Gent, Belgien), Joost Verhagen (Eindhoven, Niederlande), Andreas Schneider (Basel, Schweiz) sowie das Künstlerduo Paul Hommage & Yumi Takeuchi (Nancy, Frankreich) bereichern die Ausstellung, die damit die Internationalität und Vernetzung der Logistik widerspiegelt.​

Der Eintritt ist frei.

ERÖFFNUNG

Freitag, 4. März 2022



Aufgrund der pandemiebedingten Teilnehmerbegrenzung finden zwei Termine statt. Bitte registrieren Sie sich für die Eröffnungs-Veranstaltungen über Ticket Regional

​18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

20:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Für den Besuch der Ausstellung zu u. a. Zeiten ist keine Registrierung erforderlich:

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag – Freitag

11:00 – 18:00 Uhr

11:00 – 18:00 Uhr Samstag – Sonntag

11:00 – 17:00 Uhr

Für den Besuch der Ausstellung zu u. a. Zeiten ist keine Registrierung erforderlich:ÖFFNUNGSZEITEN

Fotoalbum: Gemälde von Katharina Worring beim Aufbau (Foto: Katharina Worring) -Installations- und Klangkünstler Bernd Bleffert (Foto: Ralf Schuh) - Fotografie von Edouard Olszewski - Graffiti Artist SARUK (Foto: Ralf Schuh)​