5. Melodica Festival

Page Content

Donnerstag 25.04.2019 [Achtung: nur mit Voranmeldung]

18:30 - 19:10 Karl Scott

19:30 - 20:10 Rabea

20:30 - 21:10 Kit for the delicate





Freitag 26.4.2019

18:30 - 19:10 Janine

19:30 - 20:10 Paula Tebbens

20:30 - 21:10 Bartleby Delicate





Samstag 27.4.2019

16:00-16:40 We used to be tourists

17:00 - 17:40 Launchable Socks

18:00 - 18:40 Ivory tusk

19:00 - 19:40 Oazo

20:00 - 20:40 Bonne nuit Johnny

21:00 - 21:40 Poems for Jamiro





Sonntag 28.4.2019

16:00-16:40 Polly's disaster

17:00 - 17:40 Fallinn Wolff

18:00 - 18:40 Hello Piedpiper

19:00 - 19:40 Whale vs Elephant

20:00 - 20:40 Town of Saints

21:00 - 21:40 Hélar

​



Foto zVg: Veranstalter



Jochen Leuf: Das ist schon ein wunderbares Gefühl. Das Melodica Festival ist eines unserer ganz großen Herzensprojekte. Wir sind ziemlich stolz darauf, dass jedes Jahr herausragende Musiker*innen aus ganz Europa anreisen, um bei uns aufzutreten. Der Ruf eilt uns mittlerweile voraus und wir sind schon Monate vorher ausgebucht und das, obwohl wir keine großen Gagen zahlen können. Die Künstler*innen kommen der Atmosphäre wegen, sie lieben die Lichtshow, den Sound und das tollste Publikum der Welt. Und das ist nicht nur so daher gesagt! Tatsächlich sind unsere Künstler*innen jedes Jahr aufs Neue ehrlich beeindruckt wie aufmerksam unser Publikum ist und wie liebevoll die Stimmung.Die Melodica Festivals wurden 2007 von Pete Uhlenbruch in Melbourne mit der Idee gegründet, eine weltweite Musiker Community und feine, kleine Akustikmusik- und Folkfestivals fernab der großen Plattenindustrie zu schaffen. Heute gibt es weltweit 16 Melodica Festivals von Reykjavik bis New York. Da wir mit unserer Band OAZO selbst auf zahlreichen Melodica Festivals gespielt haben, entstand 2015 die Idee, mit unseren Freunden von „Whale vs. Elephant“ selbst ein Melodica Festival ins Leben zu rufen. Egal, ob man als Künstler*in kommt oder als Zuschauer*in, die Atmosphäre ist so gemütlich und intim, dass man sich mehr auf einer Familienfeier fühlt als auf einem Festival!Aber sicher gibt es einen Jubiläumskuchen, natürlich so richtig lecker selbstgebacken und mit extra viel Sahne. Oder auch zwei oder drei, denn irgendwie müssen wir ja unsere über 30 Musiker*innen und Helfer*innen versorgen. Und dieses Jahr gibt es einen Extra-Tag. Am 25.4. ist Melodica Geburtstagsfeier im Frankenturm mit drei wunderbaren Bands. An diesem Tag ist der Einlass nur mit Voranmeldung möglich! Ein paar Plätze sind noch frei. Interessierte können sich einfach unter info@kultur-karawane.de melden. First come, first serve…​​​Wir wollen so viele „Kulturkarawane“ Events wie möglich mit freiwilligem Eintritt anbieten, damit unsere Events für jeden, ganz gleich wie gut das Portemonnaie gefüllt ist, zugänglich sind. Natürlich bieten viele Institutionen Ermäßigungen für Studis und Senioren, aber dazwischen gibt es doch eine große Schicht an Menschen, die gerne mehr Kulturangebote wahrnehmen würden, aber denen das Geld dafür fehlt. Deswegen darf bei uns jeder geben, was er kann. Außerdem haben wir ein grandioses Helfer-Team, das uns jedes Jahr aufs Neue unterstützt. Ein großer Dank geht auch an die Stadt Trier und unsere Freunde von Promusik, die den Frankenturm auch in 2019 wieder zum Strahlen bringen werden. Das ist gelebte Solidarität und funktioniert sehr gut!Solidarisch ist es übrigens auch, wenn ihr so viel Bier wie möglich trinkt, denn auch das fließt direkt in die Finanzierung unseres Festivals. Prost!In diesem Jahr bietet euch das Café Hygge aus der Neustrasse köstliche Suppen und ihre unglaublich guten Quiches an. Das Weingut Carlsfelsen von der südlichen Weinmosel hat ein großes Lächeln und grandiose Rieslinge im Gepäck. Außerdem freuen wir uns wie jedes Jahr über Kuchenspenden! Wer hat Lust einen leckeren Kuchen für uns zu backen? Sagt uns Bescheid unter info@kultur-karawane.deNach dem Melodica ist vor dem Melodica und die Organistation der nächstjährigen Festivals läuft parallel zu unserer weiteren Arbeit. Ändern wollen wir erst einmal nichts. Denn schöner als es jetzt ist kann das Melodica nicht sein. Finden wir jedenfalls! Aber natürlich freuen wir uns jederzeit über neue Anregungen!Hui, da gibt es noch so einige. Ab dem 17.4. gibt es wöchentlich mittwochs auf dem Viehmarkt einen Abendmarkt mit frischem Obst, Gemüse, Käse, Wurst und Weinen. Bei den ersten Veranstaltungen bieten wir mit unserem „Pop Up Kulturmobil“ Klein Anders ein buntes Musikprogramm. Am 13.7. folgt der Moselschätze Designmarkt ebenfalls auf dem Viehmarkt, vom 28.11. bis 1.12. dann der Sterntaler Weihnachtsmarkt im Brunnenhof. Und zwischendrin gibt es sicherlich noch das ein oder andere Konzert im Wohnzimmer oder unter freiem Himmel und ein paar weitere Überraschungen! Am besten regelmäßig reinschauen unter www.kulturkarawane.de oder auf www.facebook.com/kulturkarawanetrierMehr Informationen über das Festival in Trier gibt es unter den folgenden Links.