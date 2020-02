Rock'n'Roll und Feinripp

Page Content

Trier feiert Rosenmontag, also fassen wir uns kurz: Die schottische Rockband 13 Crowes beehrt die Stadt regelmäßig mit ihren Besuchen, zuletzt im vergangenen Sommer als Support von Flogging Molly. Schon damals wickelte Sänger Cammy Black das Publikum mit Leichtigkeit und tiefem schottischen Akzent um den Finger. Am Freitag, 21. Februar, im Mergener Hof bewiesen die Musiker, dass sie die gleiche Qualität auch im kleinen Rahmen und für ihr "eigenes" Publikum abliefern. Wir wagen uns zwar zu unterstellen, dass Cammy Black zum Zeitpunkt seines Auftritts schon mehr als zwei Bier intus hatte, aber da stand ihm das Publikum vermutlich in nichts nach. Und wie lautet noch das allseits bekannte Sprichwort: Menschen, die weiße Feinripp-Unterhemden tragen, dürfen alles. Oder so ähnlich...



13 Crowes hatten in jedem Fall ihr neues Album Solway Star​ im Gepäck: Eine mehr als nur solide Platte, die nach wunderbar rustikalem Rock'n'Roll klingt und ab dem ersten Ton Lust auf einen Kneipenabend mit Freunden macht.