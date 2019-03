Page Content









Interessierte melden sich bei Miriam Druckenmüller​ unter der Mailadresse miriam.druckenmueller@trier-info.de. Anmeldeschluss ist der 12. April.













Foto zVg: ttm

Auch in diesem Jahr wird es anlässlich der Chormeile am 27. April einen Chor-Workshop geben, für den bereits seit Anfang März Teilnehmer gesucht werden. In 90 Minuten wird an dem Tag ein kleines Chor-Programm einstudiert und noch am gleichen Nachmittag auf der Bühne präsentiert. Insgesamt gibt es dabei 50 Plätze.Miriam Druckenmüller von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) nimmt von Anfang an die Angst, man müsse weder ein bestimmtes Alter noch eine große Gesangserfahrung haben. „Der Spaß an der Sache zählt. Die Teilnehmer werden von der erfahrenen Chorleiterin Angelika Händel am Tag der Chormeile geschult. Wenige Stunden später präsentieren sie dann ihr Programm.“ Unterstützt werden die Teilnehmer dabei von der Karl Berg-Musikschule. Die Proben finden zwischenin deram Domfreihof statt. Um 17:00 Uhr tritt der Projektchor eine halbe Stunde lang auf der Bühne am Kornmarkt auf. Ebenso wie das restliche Programm ist auch dieses Gemeinschaftserlebnis kostenlos. ​