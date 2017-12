Crash mit Folgen

Page Content

​Neurochirurg Ben und Fotojournalistin Alex sitzen auf dem Flughafen fest, ein Schneesturm zwingt sie am Boden zu bleiben. Doch für beide stehen wichtige Termine an: Während der Arzt dringend zu einer Notoperation muss, möchte die junge Frau ihren Verlobten heiraten. Entsprechend schließen sie sich zusammen und chartern eine kleine Propellermaschine, die sie zurück bringen soll.

Doch obwohl der Schneesturm sich als weit weniger dramatisch erweist, kommen sie nicht am Ziel an: Ihr Pilot erleidet an Bord einen Herzinfarkt und somit steuert das Flugzeug mitten in die schneebedeckten Steilhänge eines Gebirges hinein. Alex und Ben überleben, ebenso wie der Hund des verstorbenen Piloten, doch sie hat sich dabei ein Bein gebrochen. Den beiden schwebt ein Überlebenskampf bevor. Das Essen wird knapp und außerdem war der Flug nicht angemeldet, womit sie auch​ zeitnah nicht vermisst werden würden. Während der planende Ben gerne am Wrack bleiben möchte in der Hoffnung, dass man sie hier am ehesten findet, will die spontane Alex lieber trotz gebrochenem Gliedmaß zu Fuß aufbrechen. Und so versuchen diese beiden einander völlig fremden Menschen, in der kargen Schneelandschaft zu überleben...

Bei dem Film handelt es sich um die Romanverfilmung des Romans Erzähl mir dein Herz von Charles Martin, das 2010 in Deutschland veröffentlicht wurde. Schon seit längerer Zeit plant man einen Kinofilm basierend auf der Geschichte, doch es dauerte etwas, bis das passende Paar für die Hauptrollen gefunden war. Die Huffington Post gibt an dieser Stelle einen kurzen Überblick über das Hin- und Her, bis schließlich mit Kate Winslet und Idris Elba die endgültige Besetzung gefunden war. Allerdings sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass es sich bei Zwischen zwei Leben nicht ausschließlich um einen Überlebensfilm handelt. Vielmehr driftet er in der zweiten Hälfte in eine Romanze ab. Daher schreibt der NDR treffend: "So richtig ungemütlich wie bei vergleichbaren Filmen, in denen das Abenteuer auch für die Zuschauer kaum auszuhalten war, wird es hier nie im Kinosessel." Weiter heißt es: "Wirklich existenzielles Drama sieht anders aus, aber Kate Winslet und Idris Elba schaut man als Filmpaar gern zu."

Filmstarts.de lobt vor allem die erste Hälfte des Filmes: "In der ersten Dreiviertelstunde konzentriert sich Hany Abu-Assad nämlich ausschließlich auf den harten Überlebenskampf der Verunglückten und lässt dabei ungeschönt-echtes Abenteuerflair aufkommen, wozu auch gehört, dass der Film in dieser Phase angenehm unberechenbar ist." Die Stuttgarter Nachrichten schließen ihre Kritik mit dem Statement: "Auch wenn das Ende der Geschichte ziemlich aufgesetzt wirkt, dürfte der Film Zuschauer(-innen) mit Sinn für Abenteuer und Romantik durchaus ­ansprechen."

F

oto: 20th Century Foy