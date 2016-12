Page Content





Affinity Kit, B.Bones, Benno Raabe Trio, Big Band Frame in Green, Die Lehmanns, Ed Stevens Voices, Encypher, Feeling Grooovy, Ghosttown Company, Go By Brooks, Handpicked, JSF, Jürgen Trunczik, Klangbild, Little Eye, LuxOnions and Friends, Merlix feat. Weinzen, Nine Lives And A Spark, Pezi Nels Band, Philipp John, The H.A.T.-Boys, The Rats, Tubadiesel, Two And A Half Strings, Vintage 7.



Nun ist also das Online-Voting auf der Plattform www.trier-info.de/wunschbrunnenhof eröffnet. Nach einem unkomplizierten und kurzen Anmeldeprozess kann man weitere Informationen zu den einzelnen Bewerbern abrufen und bis zu drei Bands auswählen, die man gerne im Sommer auf der Bühne des Innenhofs sehen möchte. Insgesamt gibt es fünf Mittwochstermine und Spots beim Abschlussfestival, das nach dem großen Zuspruch im letzten Jahr wieder stattfindet, zu besetzen. Das Voting läuft noch bis zum 08. Januar 2017.

Vielfältig und in beeindruckender Kulisse: Die Sommerbühne im mittelalterlichen Brunnenhof im Schatten der Porta Nigra zieht schon seit mehreren Jahren tausende Zuhörer zwischen Mai und September an. Zum zweiten Mal nach 2016 kann man beim "WunschBrunnenhof" nun über das Programm mitbestimmen. Die Voraussetzungen für die musikalischen Bewerber waren einfach: regional und handgemacht sollte es sein. Herausgekommen ist ein Portfolio, welches 25 Bands beinhaltet und breit gefächerter kaum sein könnte. Dabei sind alte Hasen und Newcomer, Soul, Funk, Rock, Singer-Songwriter und so weiter und so fort. Beworben haben sich: