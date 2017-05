Page Content

​"It's about to be legendary/ Yeah we're gonna be legends" singen Welshly Arms in ihrem Superhit "Legendary". Im Song geht es darum, dass man nicht aufgeben darf, koste was es manchmal wolle. Und so könnte man auch die Karriere von den Welshly Arms bisher beschreiben. Die Kombination aus der Liebe zum Blues mit der Seele des Souls und dem Rhythmus des Rock 'n' Roll zeigt schnell Wirkung.

Die Band rund um Sänger Sam Getz stammt aus Cleveland, Ohio. Und damit halten sie auch gar nicht hinter dem Berg. Vielleicht ist grade das auch etwas, was ihren Sound ausmacht. Die Bodenständigkeit aus Ohio mit dem Anspruch des Urbanen. Eine Musik, die so auch aus einem der berühmten New Yorker Nachtclubs kommen könnte. So als sei Jimmy Hendrix mit The Black Keys auf eine Jam-Session dem Himmel entstiegen. Hochtrabende Vergleiche, auch das ist etwas, dass Welshly Arms sich über die Jahre verdient haben.



Und so ist es wenig verwunderlich, dass die Band mittlerweile auch Übersee-Erfolge feiert. Das Album, welches noch in diesem Jahr erscheinen soll, wird sehnsüchtig erwartet und gilt jetzt schon als eines der heißesten in 2017. Ein Veröffentlichungsdatum steht bisher noch nicht fest. Doch allzu lange wollen die Damen und Herren rund um Sänger Getz die Fans nicht mehr warten lassen. Und so steht zu hoffen, dass beim Konzert in Luxemburg auch Chancen bestehen neue Songs zu hören.



