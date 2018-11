Auf ein Gläschen in den Viehmarktthermen

Page Content

Präsentiert werden dieses Mal 210 Weine von 70 Erzeugern, darunter 29 qualitativ herausragende Betriebe, wie der fünffache Träger des großen Staatsehrenpreises Kees-Kieren aus Graach. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Weinpräsentation und Weinmesse und war ursprünglich ausschließlich eine Präsentation prämierter Weine nach thematischen Aspekten, wie Rebsorte, Geschmacksrichtungen und Qualitätsstufen. Im Laufe der Jahre haben die Veranstalter das Weinforum stetig weiterentwickelt. Zunächst durften sich zusätzlich Weingüter aus dem Kreise der Staatsehrenpreisträger präsentieren, und es gab Präsentationen von Gastregionen, auch aus dem Ausland. Seit letztem Jahr sind neben den Ehrenpreisträgern auch die besten Betriebe aus der Landesweinprämierung eingeladen, beim Weinforum mitzuwirken. Zusätzlich wählt die Landwirtschaftskammer besondere Weine für die Präsentation an Thementischen aus. Dort können die Besucher die Siegerweine der Landesweinprämierung 2018 verkosten. Die Siegerweine werden von einer Fachjury aus den besten der prämierten Weine ermittelt.

Neben den Weinen gibt es dieses Mal auch wieder Sekt im Angebot. Nachdem man die letzten beiden Jahre darauf verzichtet hatte, wurden die prämierten Schaumweine aufgrund der Nachfrage wieder mit aufgenommen. Schwerpunkt sind jedoch Weine aus dem Weinanbaugebiet Mosel - von der Ruwer bis nach Koblenz und darüber hinaus. Da es in den benachbarten Weinbaugebieten Mittelrhein, Nahe und Ahr kein Weinforum gibt, werden auch Ehrenpreisträger und Siegerweine dieser Regionen in Trier vertreten sein. Die meisten Weine stammen von der Rebsorte Riesling. Allerdings gibt es kaum noch einen Anbieter, der sich dem Rosé-Trend entzieht oder auf die beliebten Grau- oder Spätburgunder verzichtet. Ebenso der Vormarsch von Bio-Produkten ist auch an der Weinbranche nicht vorübergegangen und mittlerweile sind hierbei geschmacklich keine Unterschiede mehr zu erkennen, so Ansgar Schmitz, Geschäftsführer der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des Weinforum Moselwein e.V.



​Beim Weinforum treffen Winzer, Weinliebhaber und andere Fachleute gleichermaßen aufeinander. Es dient als Plattform für die Anbieter um sich einem breiteren Kundenkreis vorzustellen. Besonders am beliebtesten Besuchertag Samstag nutzten sehr viele junge Weinfreunde in den vergangenen Jahren die Gelegenheit, die Rebsorten und Weinstile des Gebietes kennenzulernen. Um sich im Vorfeld bereits seinen ganz persönlichen Probe-Rundgang zu gestalten, gibt es ab Januar die Möglichkeit sich über www.weinforum-mosel.de Listen der präsentierten Weine nach verschiedenen Präferenzen auf das Mobiltelefon herunterzuladen. Selbstverständlich wird, wie in den Jahren zuvor, eine kulinarische Ergänzung zu den Weinen in Form von regionaltypischen Gerichten angeboten. Generell werden regionale Produkte immer beliebter und Jutta Schneider, Leiterin des Weinbauamts Wittlich der Landwirtschaftskammer und Projektleiterin des Weinforums ist stolz, mit dem Weinforum einen Beitrag zu diesem Trend zu leisten.

Nachdem die Präsentation der prämierten Weine von 1992 bis 2004 im Rheinischen Landesmuseum ausgerichtet worden war, erfolgte im Januar 2006 der Wechsel in die römischen Thermen am Viehmarkt in Trier. Die Kapazität dieser besonderen Räumlichkeiten ist natürlich begrenzt, sodass erfahrungsgemäß die 2000 Karten schnell vergriffen sind. Sogar Weintouristen aus Köln und Mainz waren in der Vergangenheit unter den Besuchern. Eine Vergrößerung ist jedoch nicht vorgesehen, da mögliche Orte wie die Arena oder die Europahalle das entsprechende Flair nicht bieten können. Eine Obergrenze von 500 Personen, die zeitgleich in die Therme gelassen werden, garantiert darüber hinaus einen angenehmen Besuch des Weinforums.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 24. November 2018 um 09:00 Uhr. Im Ticketpreis ist neben dem Eintritt in die Viehmarktthermen, dem Katalog und der Verkostung aller Weine und Sekte auch die Nutzung aller Nahverkehrszüge der Bahnstrecke Koblenz-Trier-Koblenz und aller Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) enthalten.

Die Eintrittskarten für das Weinforum Mosel 2019 sind über www.ticket-regional.de sowie deren Verkaufsstellen erhältlich.





Die wichtigsten Infos im Überblick:

Datum: 18. Januar bis 20. Januar 2019

Öffnungszeiten:



Freitag: 14:30 bis 19:30 Uhr

Samstag: 10:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag: 11:00 bis 17:00 Uhr









Eintrittspreise:



Freitag (14:30 – 19:30 Uhr): 33,00 Euro

Samstag (10:00 – 14:00 Uhr): 27,50 Euro

Samstag (15:00 – 20:00 Uhr): 36,30 Euro

Sonntag (11:00 – 17:00 Uhr): 33,00 Euro





Archivbilder: Christopher Arnoldi und Ansgar Schmitz