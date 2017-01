Page Content

​Vinyl verbindet. Und nein, das ist nicht nur ein Spruch, den sich die Vinyl-Industrie ausgedacht hat, um die Umsätze zu steigern. Es ist einfach so. Der Verein Vinyl4Charity e.V. ist ein Beispiel dafür. Der Hintergrund für die Gründung war "die verbindende Freude am Sammeln und Hören von Vinyl-Schallplatten", so beschreibt es deren Vorsitzender Johannes Hagebölling. Die Idee ist, alte Platten, die noch auf vielen Dachböden und in Kellern stehen, zu finden oder gar zu retten und diese dann zu fairen Preisen anzubieten. Mit dem erwirtschafteten Geld will der Verein dann gute Zwecke unterstützen. Im letzten Jahr konnte das Geld an die Flüchtlingshilfe des Palais e.V. für minderjährige Flüchtlinge übergeben werden. Doch diese Art der "Aquise" ist nicht immer einfach. Neben dem guten Zweck verfolgt der Verein deshalb auch das Ziel Kunst und Kultur im Allgemeinen zu fördern. Hierzu werden immer wieder Konzerte veranstaltet.

So zum Beispiel am 07. Januar 2017, wenn im Studihaus Sleeper's Guilt und Feradur auftreten. Beide gehören eher zu Bands der härteren Gangart. Der Veranstalter spricht in der Ankündigung von Melodic Death Metal. Und es geht auch darum, bestimmten musikalischen Nischen eine Plattform zu geben. In Kooperation mit dem AStA der Uni Trier können diese Projekte meist auch realisiert werden. Sämtliche Einnahmen des Konzerts werden dann in den Spendentopf wandern. Dieses Mal gibt es sogar Lose zu kaufen, weil die Bands eine Gitarre gespendet haben, die am Abend selbst verlost wird.

Ein konkretes Ziel für die Spenden in diesem Jahr haben die Mitglieder bisher noch nicht. Geplant war zum Beispiel etwas für die Forschung von Gehörlosen zu tun, vor allem Kindern, damit auch diese Musik erleben können. Die Mitglieder des Vereins entscheiden gemeinsam, welchem Zweck das Geld zugeführt werden soll. Für den 21. Januar ist bereits ein weiteres Event geplant. Eine Veröffentlichung darüber findet ab dem 07. Januar statt.

Übrigens: Der Verein ist immer auf der Suche nach regionalen Bands, die Interesse haben an einem Konzert teilzunehmen. Die Macher versuchen "die Bands bestmöglich musikalisch aufeinander abzustimmen und auch regionale Bands mit Bands aus anderen Teilen Deutschlands zu verbinden". So entstehen oft für hiesige Musiker Kooperationsmöglichkeiten über regionale Grenzen hinaus, erklärt Hagebölling abschließend.

Vinyl4 Charity ist eine gute Sache, die Musik in ihren diversen Formen zusammen bringt und damit auch noch Gutes tut. Denn Musik verbindet. Egal ob auf Vinyl oder live auf der Bühne.