Neue Hülle

​Es kommt einem fast wie gestern vor, als der unverpackt-Laden zur großen Eröffnungsfeier einlud. Am 30. April 2016 konnte man erstmals in der Paulinstraße einkaufen. Seitdem hat sich das Sortiment enorm vergrößert. Von Pasta über Gemüse, Schokolade und Müsli bis hin zu Hygieneartikel und etlichem mehr fand man in dem Laden alles ohne Verpackung vor. Stattdessen kann man alles in genau der Menge in mitgebrachte Behältnisse abfüllen, die man auch wirklich benötigt. Über 700 Artikel umfasst das Sortiment, wer sich informieren möchte, was alles angeboten wird - meist auch mit Preis versehen - kann sich auf der Webseite vorab schonmal umsehen. Die Produkte sind zu 97 Prozent bio, so regional wie möglich und sprengen trotzdem nicht den Geldbeutel, vor allen Dingen aber nicht die Mülltonne. Nach 17 Monaten hat der Inhaber Sebastian Würth Bilanz gezogen: Dank des unverpackt-Ladens wurden 1,75 Tonnen Einwegplastik vermieden, was etwa 2300 gelben Säcken entspricht. Seitdem ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen und das Einsparen geht unvermindert weiter. Seit einiger Zeit gibt es sogar einen Lieferservice per umweltfreundlichem Lastenrad. Dafür gab es vergangenes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne, die dazu führte, dass der Einkauf inzwischen bequem bis vor die Haustür geliefert werden kann.

Jetzt gehen die Menschen hinter unverpackt Trier noch einen Schritt weiter: Der Umzug steht ins Haus. Aus der Paulinstraße geht es näher in die Innenstadt. Die Porta Nigra liegt jetzt direkt vor der Haustür und bis zur Bushaltestelle sind es ziemlich genau drei Meter - wer da noch die Ausrede bringt, dass der Weg zu weit sei, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Pünktlich zum 1. April wurde der Ortswechsel bekannt gegeben - was viele für einen Scherz hielten, stellt sich nun als Realität heraus. Im ehemaligen Laden von Villeroy & Boch kann man ab morgen unverpackt einkaufen. Mit größerem Sortiment, einigen Neuerungen aber dem altbewährten Konzept: So wenig Müll wie möglich zu verursachen beim Einkauf alltäglicher Bedarfsartikel. Bio-regionale Lebensmittel, Zero-Waste Hygieneprodukte und ein junges, gut gelauntes Team warten im neuen, größeren Laden mit jeder Menge Herzblut und einem Kopf voller Ideen darauf, mit den Trierer*innen ein klein wenig die Welt zu retten.

Darum sollte man auf jeden Fall bei der Neueröffnung am 2. Juni 2018 vorbeischauen. Es gibt Live-Musik und gut gekühltes Bier von Kraft Bräu und Neumarkter Lammsbräu sowie antialkoholische Getränke und ein großes Büffet mit kleinen Snacks von der VolxKüche Trier ab 12 Uhr. Und wenn man es am morgigen Samstag nicht schafft, kann man zumindest danach montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr im neuen unverpackt-Laden in der Simeonstraße mit seinem Einkauf etwas Gutes für unseren Planeten tun. Denn jeder kleinste Beitrag kann schon Veränderungen mit sich bringen.