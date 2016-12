Page Content





Wie bereits erwähnt, gäbe es noch so vieles mehr, das man hier aufzählen könnte. So freue ich mich auf 2017 und viele weitere wunderbare Erlebnisse mit hunderttausend.de! Nach einem langen Jahr mit hunderttausend.de ist es schwierig, sich gerade einmal zwei Highlights rauszupicken – so viele wunderbare Konzerte, Theaterstücke, Interviews und Eröffnungen liegen hinter uns. Wir haben etliche neue Leute kennengelernt und viele sind inzwischen gute Freunde geworden. Von daher ist für mich jeder einzelne Artikel ein kleines Highlight und ich freue mich über alle. Ich habe es genossen, Sebastian und Stephi seit den ersten Schritten vom unverpackt-Laden mit zu unterstützen, die vielen Konzerte in der Rockhal, den atelier und von Popp Concerts waren allesamt großartig, im Fotograben stehen zu dürfen und diese festhalten zu dürfen war spannend und es ist immer wieder eine wundervolle Erfahrung. Hinzu kommen Theaterstücke im Grand Théâtre in Luxemburg, die ich sonst vielleicht nie gesehen hätte.Müsste ich nun zwei Highlights besonders hervorheben, so würde ich mein Interview mit Daniel Graves von Aesthetic Perfection wählen. In Hamburg, während eines Urlaubs, durfte ich die Gelegenheit nutzen und ihn face to face befragen. Ein fantastisches Erlebnis, einen Künstler direkt kennenlernen zu dürfen und ein Bier mit ihm zu trinken.Eine weitere Besonderheit war in diesem Jahr mein Erlebnis mit dem rainy days Festival in Luxemburg. Zeitgenössischer Klangkunst kann ich im Allgemeinen nur wenig abgewinnen, da es meinen Musikgeschmack eher nicht trifft, doch eine Veranstaltung hat mich wirklich aus den Socken gehauen: Die Klanginstallation „Black Mirror“ wird noch lange in meinem Gedächtnis bleiben, war es doch etwas außergewöhnliches, das man so sicherlich nicht oft nochmal erleben kann. Insofern bin ich sehr froh, dass ich daran teilnehmen durfte.Wie bereits erwähnt, gäbe es noch so vieles mehr, das man hier aufzählen könnte. So freue ich mich auf 2017 und viele weitere wunderbare Erlebnisse mit hunderttausend.de!





Vincenzo Sarnelli





Silvester ist "Ein Herz und eine Seele"-Zeit. "Das ist Punch, du dusselige Kuh!" Oder Dinner for One! "Same procedure as every year, James". Gleichzeitig kann man nochmal drüber nachsinnen, was alles so passiert ist. Viele Konzerte, Interviews, Theaterstücke und Friseurbesuche. So muss das, liebes 2016! Und im Ernst: Es passieren immer viele schlimme Dinge. Um so wichtiger, dass man zwischendurch an die schönen denkt.





Das Interview mit Wolfgang Niedecken zum Beispiel. Mit einer kölschen Legende über eine andere Legende, Bruce Springsteen, zu sprechen, das hatte schon was. Vielleicht kann ich irgendwann ja mal mit Bruce Springsteen über Wolfang Niedecken sprechen. Gute Vorsätze und so.





Oder aber auch die Review vom Auftritt von Serdar Somuncu . Wenn es manchmal einfach klick macht und man Dinge nachvollziehen kann. Wenn man merkt, dass man etwas verstanden hat, dann ist das eine gute Sache. Und Serdar Somuncu ist einfach ein toller Künstler.





In diesem Sinne: Danke an all unsere Partner, Freunde, Weggefährten, Kunden und sonstige, die unseren Weg gekreuzt haben. Peace Out 2016. Bis nächstes Jahr.