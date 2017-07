Kulturkarawane in den Kaiserthermen

Page Content





Tickets kosten 38,50 Euro (27,50 ermäßigt) für das gesamte Wochenende, ein Tagesticket für Samstag kostet 27,50 Euro (22,00 ermäßigt) und sonntags 16,50 Euro (11,00 ermäßigt) im Vorverkauf.



Überall & Hier, das ist das schönste, farbenfroheste und ungewöhnlichste Musik- und Kulturfestival im Moseltal. Denn endlich fasst die Kulturkarawane zusammen, was zusammen gehört: Musiker wie sie jedes Frühjahr auf dem Melodica Festival begeistern, bunte Handmade- und Aktionsstände wie auf dem Moselschätze Designmarkt oder dem Sterntaler Weihnachtsmarkt und die besten regionalen Rebenkünstler und Gourmet Küchenkollektive.Ein großes Highlight ist der Auftritt der Band von Brücken (Duo) um die beiden Musiker Nicholas Müller, Ex-Sänger bei Jupiter Jones, und Tobias Schmitz, langjähriger Freund und Mitstreiter im Jones’schen Live-Kader. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albumsim Oktober 2015 sind sie nun auch in den Konzerthallen und Festivals der Republik unterwegs. Auf ihr erstes Konzert in ihrer Trierer Herzensheimat freuen sich die beiden Musiker ganz besonders.Und so spielen samstags neben von Brücken auch Hello Piedpiper und Bender & Schillinger auf der Hauptbühne, sonntags nehmen Janitz Musik, Herr Müller und sein Chauffeur sowie Lilly Among Clouds die Instrumente in die Hand. Zwischen den "großen" Acts gibt es auf der Kleinkunstbühne einige Überraschungen.Neben der Musik bietet die Palaestra an den Kaiserthermen außergewöhnlichen Menschen und ihren Ideen viel Platz und Raum.In Kooperation mit der Agenda 21 zeigt euch das Kulturkarawane-Team wieviel Spaß Urban Gardening macht und dass eine Märchenerzählerin auch Erwachsene in ihren Bann ziehen kann.Besonders der Sonntag ist für Groß und Klein gleichermaßen geeignet und es wird ein speziell vergünstigtes Familienticket angeboten. Während Mama und Papa entspannt der Musik lauschen, vergnügen sich die Kleinen in der dank der lokalen Agenda 21 initiierten Märchenwerkstatt.Und beim Lindy Hop Swingtanzworkshop spielt das Alter ohnehin keine Rolle!Eingeladen sind alle dort draußen, die gerne in den blauen Himmel schauen, guter Musik lauschen und für die bunt die schönste Farbe ist."Von überall und hier möchten wir befreundete Musiker und Künstler zu uns einladen", so umschreibt Kulturkarawane Gründer Jochen Leuf die Idee des Festivals. Und so fühlt man sich bei der Kulturkarawane wie auf einer gemütlichen Familienfeier mit Festivalatmosphäre.