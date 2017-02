Page Content

​Tom Odell ist Brite, 26 Jahre alt und begeistert seit einiger Zeit schon ein vornehmlich weibliches Publikum mit bittersüßen Herzschmerz-Balladen. Kürzlich erschien sein zweites Album "Wrong Crowd". Grund genug für den Singer-Songwriter dem Großherzogtum erneut einen Besuch abzustatten und das erste Live-Konzert des Jahres in Luxemburg zu spielen. Und die Fans kamen in Scharen, das Atelier war ausverkauft, als der Musiker im anthrazitfarbenen Anzug die Bühne betrat. Mit "Still Getting Used to Being On My Own" begann die rund anderthalbstündige Show mit einem ausgewogenen Mix aus alten und neuen Songs. Dabei überzeugte nicht nur der Sänger, sondern auch seine Live-Band, die gleich zwei Schlagzeuge aufzuweisen hatte, und den Songs live interessante neue Nuancen verlieh.



Und so spielte sich der Brite in die Herzen der Fans, suchte gar die Nähe zum Publikum, indem er hin und wieder in den Graben ging, um dort die Hände der ersten Reihe zu ergreifen. Begeisterte Frauen blieben zurück, doch Tom Odell scheint sich hinter den Tasten immer noch am Wohlsten zu fühlen.



Das reguläre Set endet mit dem großen Hit "Another Love", es folgen noch fünf Zugaben inklusive der aktuellen Single "Magnetised", bis Odell die Bühne an diesem Abend endgültig verlässt.