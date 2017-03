Page Content

​hunderttausend.de: Tim du hast das Album „No Resolutions“ veröffentlicht. Mit dem gleichen Titel wirst du einen Film im weiteren Verlauf des Jahres veröffentlichen. Ist das Album also ein Soundtrack zum Film oder der Film eine Art Fortsetzung oder filmische Umsetzung des Albums?





Umso mehr freuen wir uns auf das Konzert im Mauerpfeiffer in Saarbrücken. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, Tim Kasher.





Tim Kasher: Um es mal so zusagen, ich denke, dass es weder noch ist. Die beiden Teile stehen erst mal für sich als neues Album und Film, auch wenn die Musik im Film vorkommt. Ich habe das Album aber komponiert, bevor ich den Film geschrieben habe. Die Musik war also zuerst da.Ja. Ich habe den Film geschrieben und Regie geführt. Ich schreibe Drehbücher seit mittlerweile zehn Jahren. Das ist etwas, das ich wirklich liebe. Ich glaube, ich mag einfach das Schreiben, unabhängig vom Medium. Aber Regie führen war total neu für mich und ziemlich aufregend. Ich konnte die gesamte Zeit über kaum schlafen und wenn ich geschlafen habe, dann ziemlich fest (lacht). Im Film geht es um ein verlobtes Pärchen, was ein Kind erwartet und sich quasi die gesamte Zeit über ihre Beziehung und die Zukunft streitet. Und das an Silvester.Wie gesagt, die Musik kam zuerst. Aber ich habe, nachdem ich das Skript für den Film geschrieben habe, ein paar Songzeilen verändert, sodass sie besser zur Story des Films passen. Und ja, die Story hatte auf jeden Fall einigen Einfluss darauf, wie ich nun zum Beispiel über persönliche Beziehungen denke und das wiederum hatte natürlich einen starken Einfluss auf das Album.(Lacht). Es ist vollkommen okay, das Album als „Konzeptalbum“ zu bezeichnen. Viele meiner Alben sind auf ihre Weise konzeptualisiert. Dieses Album beinhaltet einige verschiedene Themen, die aber alle auf den selben Kern zurückzuführen sind und hoffentlich auch so gut zusammen funktionieren.Nun, es muss jetzt nicht so traditionell orchestral werden, um als Soundtrack zu funktionieren, wie du vielleicht im Sinn hast. Vor allem nicht im modernen Sinne. Diese Art von Musik hat mir einfach zu der Zeit gut gefallen. Und ja, es scheint schon so zu sein, dass es auch einen Einfluss aus der Richtung der modernen Filmmusik gegeben hat. Aber das ist auch etwas, was ich an diesem Album mag. Grundsätzlich ist die derzeitige Filmmusik aber noch viel moderner, als das was ich da auf dem Album mache (lacht). Eine Platte wie diese zu machen macht echt viel Spaß, weil da so viele Dinge sind, die zusammen passen müssen. Ich mag es mit einer Band zusammen zu schreiben, auch wenn der Entstehungsprozess dann ein bisschen anders ist. Manchmal vermisse ich das kollektive Gefühl einer Band, die Kameradschaft sozusagen. Das vermisse ich wirklich. Was die Rezeption des neuen Albums von Leuten anbelangt, die meine Musik kennen, ist es so wie bei jedem Album. Ich hoffe einfach, dass sie dem Sound eine Chance geben. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass die Leute es gerne hören, wenn ich mit Streichern gearbeitet habe, das könnte also auch dieses Mal funktionieren. Ich hoffe es zumindest.Ich mag den Song auch sehr! Mein Favorit auf dem Album. Im Film ist es tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Meiner Meinung nach ist es ziemlich hart Beziehungen zu pflegen für uns Menschen. Oft sind Menschen in Beziehungen in denen sie gar nicht sein sollten und wollen. Aber sie bleiben zusammen, aufgrund eines Pflichtbewusstseins. Auch wenn es schön ist zu hören, dass Leute Verantwortung in ihrer Beziehung übernehmen, fühlt es sich doch manchmal ziemlich traurig an. Wir sind nur eine kurze Weile auf dieser Erde. Und es ist furchtbar sich vorstellen zu müssen, dass man diese Zeit mit jemandem verbringt, der eigentlich gar nicht der oder die Richtige für uns ist.Wow, ist das wahr? Das klingt ziemlich verrückt, wenn man es so sagt, aber es macht mich eigentlich auch ziemlich stolz. Ich liebe es zu schreiben und den kreativen Output in nahezu jeder Form. Ein guter Freund hat vor kurzem noch gescherzt, dass ich nicht in der Lage bin Urlaub zu machen. Dass ich nicht der Typ sei, der einfach mal „nichts“ tun kann. Obwohl ich da nicht mit ihm einer Meinung bin - ich kann nicht ziemlich gut faulenzen und nichts tun - hab ich schon verstanden, was er meinte. Das Ding ist: Ich liebe was ich tue so sehr, dass ich davon gar keinen Urlaub brauche. Der beste Urlaub für mich ist irgendwo in eine Blockhütte zu gehen und dort eine Woche lang nur zu schreiben. Das klingt übrigens so cool, dass ich das am liebsten sofort machen würde.Wow, ja. Absolut unglaublich und surreal. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das alles noch mache. Ich bezahle meine Miete und meine Steuern pünktlich. Manche Jahre zwar grade so, aber immerhin (lacht). Ich habe aber schon mal darüber nachgedacht, von diesem auf Tour-Business wegzukommen. Aber diese Gefühle haben nie wirklich lange gehalten. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem was ich mache, und selbst mit den eher schwierigen Umständen, wenn zum Beispiel wenig Leute zu den Shows komme, fühlt es sich nicht so an, als würde ich meine Zeit verschwenden. Touren und Reisen ist ein großes Privileg, das ich immer geschätzt habe und nach wie vor schätze.Ha, nein das ärgert mich überhaupt nicht. Es ist ja irgendwie auch romantisch verklärt, wenn man der Underdog ist. Und ich bin wirklich nach wie vor sehr froh, mit der Situation und der Position in der ich mich seit einigen Jahren jetzt schon befinde. Dass ich nach wie vor gefragt werde, ob ich nicht auf Tour gehen und auf der Bühne stehen will, ist eine totale Ehre und etwas, was ich niemals für selbstverständlich halten werde.