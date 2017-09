37 Jahre The Sisters of Mercy

Page Content

​"Wir sind eine Rock 'n' Roll-Band. Und eine Pop-Band. Und eine Industrial Groove Machine." So steht es auf der Webseite der britischen Band The Sisters of Mercy. Seit 1980 gibt es die Gruppe schon, heute besteht sie aber eigentlich nur noch aus Gründungsmitglied und Sänger Andrew Eldritch sowie Chris Catalyst und Ben Christo an der Gitarre, die beide seit Mitte der 2000er an Bord sind.



Bezeichnend für The Sisters of Mercy ist der Schlagzeugcomputer namens Doktor Avalanche, der maßgeblich für den Sound der Band verantwortlich ist. Zusammen mit den Gitarrenklängen und den psychedelischen Melodien war damals eine Mischung gefunden, die für Erfolge in In- und Ausland sorgten. Mit ihren düsteren Texten avancierten sie vor allen Dingen zu einem der wichtigsten und bekanntesten Vertreter des Gothic Rock - wobei sie diese Verbindung heute vehement ablehnen. Stattdessen sieht sich insbesondere Andrew Eldritch besonders als Rock-Musiker und hat auch schon Interviews abgebrochen, wenn zu viel Bezug auf die Goth-Bewegung genommen wurde. Gerade ihre bekanntesten Songs Temple of Love, This Corrosion oder More laufen allerdings noch heute bei vielen (Gothic-)Parties.



Dass hier keine neueren Hits mehr hinzukommen, dürfte daran liegen, dass das letzte Album Vision Thing 1990 auf dem Markt erschien. Lediglich 1993 die Single Under the Gun veröffentlichte die Gruppe seitdem. Nichtsdestotrotz ist die Band weiterhin auf Tour, auch wenn die Gründungsmitglieder untereinander stark zerstritten sind, bleibt Eldritch als führender Kopf erhalten und spricht auch immer wieder über neues Material und die Möglichkeit eines neuen Albums. Anlässlich der diesjährigen Tour sagt er in eine Interview mit Wolfgang Hauptmann/APA, das auf vienna.at veröffentlicht wurde, dass neues Material vor allen Dingen live präsentiert würde.



Entsprechend kann man sich vielleicht gar in Luxemburg auf neue Songs freuen, die die Briten neben den großen Hits zum Besten geben. Tickets für das Konzert in der Rockhal am 26. September 2017 sind im Vorverkauf für 33 Euro noch erhältlich.