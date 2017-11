Britische Ohrwürmer

Page Content

​The Kooks kamen 2006 ganz groß raus: In UK landeten sie mit ihrem Debütalbum gleich an der Spitze der Charts und konnten zweimal Platin einheimsen. Always Where I Need To Be, Naive oder She Moves In Her Own Way lieferte auch bei hiesigen Indie-Pop-Liebhabern gute Ohrwürmer ab, die natürlich auch bei der Best-Of-Tour nicht fehlen durften.



Los ging der Abend mit The Academic. Die vier Jungs kommen aus Irland, bieten ebenfalls Indie-Alternative an und erwiesen sich als passender Opener für den Hauptact. Der betrat gegen 21 Uhr die Bühne und das ausverkaufte Atelier in der rund 90-minütigen Show ordentlich zum Tanzen.



Gute-Laune-Indie mit musikalisch versierten Herren, denen es an Spielfreude nicht mangelte. Zwar laufen sie nicht mehr auf Dauer-Rotation im Radio, im Gepäck hatten sie aber neben den großen Hits auch einige neue Songs vom aktuellen (2014er) Album Listen. Dafür sind sie aber ein wenig erwachsener geworden und auch die Fans sind mitgewachsen. Nichtsdestotrotz wird lautstark mitgesungen. Einzig technische Probleme bereiteten den vier Herren aus Großbritannien einen kleinen Dämpfer: Mitten im Set fiel das Mischpult aus. Ein Beinbruch war das aber nicht und nach zehn Minuten ging es gut gelaunt weiter bis zum Abschluss mit drei Songs als Zugabe.