​Nachdem wir bereits zusammen mit Michael Kernbach, Teil des Veranstalterteams des Musiknetzwerks Trier, einen allgemeinen Blick auf die Geschichte des Tefftivals und des Netzwerks geworfen haben, wollen wir nun etwas näher auf die Bands eingehen:

Tubadiesel

Rock- und Popklassiker mit besonderem Instrumentarium. Der Name der Band zeigt es bereits an: das Quartett, bestückt mit Tuba, Akkordeon, Gitarre und Drums, nimmt sich bekannter Songs verschiedenster Bands an und verarbeitet sie teilweise völlig neu. Aus klassischem Stadion-Rock wird Reggae. Aus Crossover-Metal wird Alpenrock. "Killing in the Name Of" von Rage Against The Machine auf der Tuba ist nich nur ein Erlebnis, es ist ein Fest.

Nells Park Rangers

Lange nichts mehr gehört von der Band, die, laut Michael Kernbach, früher zur Standardausstattung eines jeden guten Stadtfestes in der Region gehörte. "Die Nells Park Rangers sind so eine Reunion, wie ich sie total gerne mag.", sagte uns der Mitveranstalter im Interview. Und genau für sowas ist das Tefftival auch ins Leben gerufen worden. Alte Bands zusammen zu bringen für ein besonderes Konzert. Mitbegründer der Band ist übrigens DJ Axel Schweiß, der bis heute für legendäre Partys in Trier sorgt.

Fletscher 42

Die Band rund um Basser Ralf Laux hatte vor kurzem ihr Warm-Up Konzert im Club Toni in Trier und sorgte dort für große Begeisterung. Die Kombo präsentiert britischen Funk im Stile von Level 42 - der legendären Band aus den 80ern, die mit dem Song "Love Games" weltberühmt geworden ist. Nun also wieder erlebbar auf der Bühne im Covergewand mit Fletscher 42. Teile dieser Band haben übrigens schon vor knapp 30 Jahren zusammen gespielt und hießen früher "Cartoon". Michael Kernbach erzählt das so: "Die konnten Sachen spielen, von denen wir normalsterblichen Musiker nur geträumt haben".

The Rudolphs

Eigentlich hatten die Rudolphs damals den Termin am 23. Dezember in der TuFa für ihr großes Weihnachtskonzert. Zu Ehren von Teff haben die Herren der "besten X-mas-Beat-Band der Welt" sich zurück gezogen und nun kann dort das Tefftival statt finden. Die Band spielt beste Weihnachtsinterpretationen von berühmten Klassikern. Die abgefahrene Art und Weise ist auch auf den zweiten Hörer besonders und fährt sofort in die Tanzschuhe.

Fred Barreto Group

Zur Fred Barreto Group fällt einem direkt das Wort Gitarre ein. Für Michael Kernbach ist das "was Blues-Gitarre anbelangt der Mann der Region". Energetisch, mit voller Power legt das Trio aus Luxemburg eine Mischung aus Blues und Rock an den Tag, die getragen wird von stampfenden Drums und abhebt spätestens wenn Fred Barreto zum Gitarrensolo anstimmt. Die Einflüsse sind unverkennbar Jimi Hendrix, Johnny Winter, Muddy Waters und Led Zeppelin.

Noch einmal richtig abrocken, kurz bevor es morgen zu Heiligabend besinnlich und festlich wird, geht beim Tefftival besonders gut. Eins ist dabei auf jeden Fall sicher: Teff hätte es genossen.